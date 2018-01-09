Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
115023
ALTIN
158.901
DOLAR
3.7683
STERLİN
5.0929
EURO
4.4940

LR HEALTH & BEAUTY, dev bağış ile çocukların da hayatına değer katıyor!

Avrupa’nın kozmetik devi LR Health & Beauty, LR Global Kids Fund’ın Türkiye’deki ilk projesi kapsamında iş ortaklarının bağışları ile toplanan 90.000 TL’yi İstanbul ve Çanakakkale’de iki Çocuk Koruma Merkezi’nin kurulmasına destek olmak için KEDV’e (Kadın Emeğini Destekleme Vakfı) bağışladı.

LR HEALTH & BEAUTY, dev bağış ile çocukların da hayatına değer katıyor!

Avrupa’nın kozmetik devi LR Health & Beauty, LR Global Kids Fund’ın Türkiye’deki ilk projesi kapsamında iş ortaklarının bağışları ile toplanan 90.000 TL’yi İstanbul ve Çanakakkale’de iki Çocuk Koruma Merkezi’nin kurulmasına destek olmak için KEDV’e (Kadın Emeğini Destekleme Vakfı) bağışladı.

09 Ocak 2018 Salı 10:41
4345 Okunma
LR HEALTH & BEAUTY, dev bağış ile çocukların da hayatına değer katıyor!

2009 yılında LR Health & Beauty tarafından kurulan LR Global Kids Fund çocuklara yardım fonu ile elde edilen tüm bağışlar, çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklarını korumak amacıyla kar amacı gütmeyen uluslararası projelere harcanıyor.

LR Global Kids Fund, 2018 itibariyle Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. LR’ın 6 Ocak Cumartesi günü düzenlediği ve toplamda 2500 kişinin katıldığı dev etkinlikte, 90.000 TL’lik çek LR Türkiye Genel Müdürü Ö. Barış Turan ve LR Türkiye Satış & Pazarlama Direktörü Özhan Aktaş tarafından KEDV İletişim Koordinatörü Gizem Kendik’e teslim edildi.

30’a yakın ülkedeki çocuklara destek vermeyi amaçlayan LR Global Kids Fund, Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olmak için de çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 09.01.2018 10:47
Anahtar Kelimeler:
LR HEALTHLR HEALTH & BEAUTY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Heimtextil Fuarı başlıyor
Heimtextil Fuarı başlıyor
2018 hikayesi sürdürülebilir büyüme olacak
2018 hikayesi sürdürülebilir büyüme olacak
Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü
Akenerji'ye 'Yılın İtibarlısı' ödülü

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim