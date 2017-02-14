Lotus’un performansı… Lamp 83’ün farkı…

Otomotiv dehası İngiliz mühendis Colin Chapman tarafından 1952’de kurulan Lotus özellikle 1960’lar ve 70’lerde Formula 1 pistlerinde fırtına gibi esmiş ve toplam 13 şampiyonluk kazanmış bir marka. Mühendislik harikası Lotus otomobillerinin adeta DNA’sında yer alan yüksek performans, LAMP 83’ün karbon fiber görünümlü ve yüksek verimli PrideLED spotları ile buluştuğunda, ortaya etkileyici bir sonuç çıktı.

Senede sadece 2000 civarında el yapımı otomobil üreten Lotus’un farklı renklerdeki Elise Sport modelleri, Motoreal’in showroomunda sergileniyor. Motoreal’in kurucu ortaklarından Berker Taç, aydınlatma projesi için yola çıkma hedeflerini "Lotus’un müşterisine her fırsatta vurgulamak istediği konu; araçların aerodinamik yapısı sayesinde sürücülerine sundukları üstün yol tutuş özelliği oldu. Bu aerodinamik yapı, araç gövdesinde yer alan birçok karakteristik detayı içeriyor. Bu detayları müşterilerimize en göz alıcı ve en belirgin haliyle gösterebilmek adına vurgu aydınlatması kullanmaya karar verdik. Ayrıca showroomumuzda sergileyeceğimiz araçlarımızın, modellere göre zaman içerisinde değişiklik gösterebilme ihtimalini de göze alarak, bize istediğimiz gibi yönlendirebilme imkanı sunan raylı spot sistemi kullanmak istedik." diye aktarıyor.

Projedeki detay tercihlerini "Çoğunlukla canlı renklere sahip modellerimizi daha göz alıcı bir şekilde sergileyebilmek adına zemin, duvar ve tavanda koyu tonları tercih ettiğimizden, bize 7/24 çalışan bir aydınlatma sistemi gerektirdi. Uzun çalışma saatleri boyunca hem daha dayanıklı, hem de daha tasarruflu olmasının yanı sıra; araçlarımızın aydınlatmadan ötürü sıcaklığa maruz kalmaması için LED aydınlatmayı tercih etmek istedik." diye açıklayan Berker Bey, projede kullanılan karbon fiber görünümlü Pridespot’tan ve ortaya çıkan sonuçtan son derece memnun.

"Spor otomobillerde sık sık kullanılan, dayanıklılık, kalite, şık tasarım, hafiflik gibi ilkelerin karşılığı olan karbon fiberi sadece araçlarımızda değil, showroomumuzdaki başka detaylarda da göstermek istiyorduk. Aydınlatma sistemlerini araştırmaya başladıktan sonra, Pridespot ilk ürün olarak karşıma çıktı. Fiyat-performans dengesi, sunulan seçenekler ve daha da önemlisi aydınlatma uzmanlarının engin bilgisi, güler yüzlülüğü ile satın alma, montaj dahil bütün süreçlerdeki iletişimi ve yardımseverliği ile fark yaratmasından ötürü LAMP 83’ü tercih ettik. Çok bilinçli bir müşteri kitlesine sahip olduğumuzdan, ortaya çıkarttığımız her detay müşterilerimiz tarafından fark edilip çok beğeniliyor. LAMP 83 gibi vizyon sahibi şirketlerin, bize ihtiyaçlarımızdan daha da fazlasını sunmasıyla ortaya çıkarttığımız bu detay, şüpheci ve sorgulayıcı müşteri kitlemize onlar için her detayı düşündüğümüzü gösteren bir sembol olarak fark yarattı. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadığımızı ve aydınlatma sistemimizden çok memnun kaldığımızı gönül rahatlığı ile söyleyebilirim."

Tıpkı Lotus’un otomotiv sektöründe yaptığı gibi, aydınlatmada her zaman daha yüksek performansın peşinde koştuklarını belirten LAMP 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar ‘Otomobil showroomlarının aydınlatması kolay gibi görünse de, aslında içinde çok fazla detay barındıran ve çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Otomobilleri ortaya çıkartıp vurgulamak isterken yapılan yanlış armatür yerleşim; tam tersine otomobilleri kötü gösterebileceği gibi, showroomu gezen müşterinin algısını da yanıltır. Aydınlatılmak istenen objenin oldukça büyük olması nedeniyle, otomobilleri ortaya çıkarmak yönelik doğru aydınlatma daha da büyük önem kazanır. Ekibimizin yaptığı doğru projelendirme ile beraber böyle sıra dışı projeler için geliştirdiğimiz karbon fiber görünümlü Pridespot ile ortaya çıkan sonuç bize de keyif verdi. Kendine özgü bir karakteri olan Lotus showroomunda algı ve görsellik anlamında bir fark yaratabildiğimiz için memnunuz.’ yorumunu yaptı.