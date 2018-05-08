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LÖSEV’e ESET koruması

Lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlere yönelik çalışmalarıyla gönüllerde taht kuran LÖSEV’i 2011’den bu yana destekleyen ESET Türkiye, 2018’de de bu katkısını yeniledi. LÖSEV bünyesindeki bilgisayarlar, siber tehditlere karşı ESET yazılımlarıyla korunuyor.

LÖSEV’e ESET koruması

Lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkinlere yönelik çalışmalarıyla gönüllerde taht kuran LÖSEV’i 2011’den bu yana destekleyen ESET Türkiye, 2018’de de bu katkısını yeniledi. LÖSEV bünyesindeki bilgisayarlar, siber tehditlere karşı ESET yazılımlarıyla korunuyor.

08 Mayıs 2018 Salı 10:59
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LÖSEV’e ESET koruması

Türkiye’de her yıl 2 bin yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Ebeveynlerin ve çocukların bu zor durumla başa çıkabilmesine destek vermek amacıyla 1998 yılında Ankara’da LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı kuruldu. Tamamen bağışlarla ayakta duran Vakıf, Türkiye'nin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi’ni, Lösemili Çocuklar Okulu’nu, Lösemili Çocuklar Köyü’nü ve son olarak da Lösemili Çocuklar Kenti ve Multidispliner Hastanesi LÖSANTE’yi hayata geçirdi. LÖSEV, 20. yılını kutladığı 2018 yılında sayıları 30 bine yaklaşan hastalarına desteklerini sürdürüyor.

Çalışmaları genişleyen vakfın, süreç içinde dijital cihazları da arttı ve sağlığa hizmet eden bu cihazların siber tehditlere karşı korunması gündeme geldi. Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET’in ülke ofisi ESET Türkiye, bu çerçevede 2011 yılından bu yana ücretsiz olarak dijital güvenlik yazılımlarıyla LÖSEV’e destek veriyor. ESET, 2018’de de desteğine devam ediyor.

2018’de lisanslar yenilendi
ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal ve LÖSEV Bilgi İşlem Sorumlusu İlker Yıldırım, kurumsal lisansların yenilenmesi nedeniyle vakfın Ankara’daki merkezinde biraraya geldi.

LÖSEV’in, çalışmalarıyla toplumun gönlünde taht kurduğuna dikkat çeken ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal, “Giderek artan ve karmaşıklaşan dijital saldırılar, eğer gerekli önlemler alınmaz ise, kurumların işleyişini durdurabilecek güce dönüşmeye başladı. Özellikle sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda, siber saldırılar hayati risklere yol açabiliyor. LÖSEV pek çok hayatın sürdürülebilmesine çok önemli destek sağlıyor. Bu denli özverili ve istikrarlı çabanın devam etmesine biz de ESET olarak dijital tehditleri engelleyen yazılımlarımızla katkıda bulunmak istedik” diye konuştu.

LÖSEV Bilgi İşlem Sorumlusu İlker Yıldırım‘da ESET‘in desteğine teşekkür etti. Yıldırım, “Halkımızdan gelen yoğun sevgi ve destekle hem hizmet alanlarımız hem de kurumsal yapımız büyüdü. Bugün vakıf içinde farklı işlevleri yerine getiren pek çok bilgisayarımız var. Günün koşulları içinde bunların dijital tehditlere karşı korunması, işimizi aksatmadan sürdürebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. ESET, LÖSEV bilgisayarlarının güvenliğinin sağlanması için gerek duyduğumuz programları bizlere sundu ve örnek bir sorumluluk anlayışıyla önemli bir ihtiyacımızı karşıladı“ diye konuştu. İlker Yıldırım, ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal’a bir ‘LÖSEV Yaşam Sertifikası’ vererek teşekkür etti.

Son Güncelleme: 08.05.2018 11:07
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