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LÖSEV neler başarıyor?

LÖSEV Bu Gün Ülkemizin En Güvenilir, Halka En Yakın ve En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşudur. Sağlıktan Maddi Desteklere, Eğitimden Sosyal Desteklere Kadar Ülkemizde 20 yıldır Lösemi ve Kanser Hastası ve Ailelerine Hiç Durmadan Yardımlar İletiyor. Ankara’da Hizmete Başladığı 1998 Yılından Bu güne Dek LÖSEV Gösterdiği Başarı Öyküsü ile Sadece Ülkemizde Değil, Dünya’da Tanınan, Saygın ve Örnek Alınan Bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

LÖSEV neler başarıyor?

LÖSEV Bu Gün Ülkemizin En Güvenilir, Halka En Yakın ve En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşudur. Sağlıktan Maddi Desteklere, Eğitimden Sosyal Desteklere Kadar Ülkemizde 20 yıldır Lösemi ve Kanser Hastası ve Ailelerine Hiç Durmadan Yardımlar İletiyor. Ankara’da Hizmete Başladığı 1998 Yılından Bu güne Dek LÖSEV Gösterdiği Başarı Öyküsü ile Sadece Ülkemizde Değil, Dünya’da Tanınan, Saygın ve Örnek Alınan Bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

31 Temmuz 2018 Salı 16:30
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LÖSEV neler başarıyor?

Gelin LÖSEV ’in bu güne dek hayata geçirdiği birkaç çalışma;
MADDİ – AYNİ DESTEKLER;
* Bütün lösemili çocuklara 6 ay süre ile ayda 750.- TL Sağlık Yardımı yapıyor. Bu yardımı çocukların annelerinin banka hesabına yatırıyor.
* Kurban Bayramı’nda bağışlanan kurban etleri ile Ramazan ayında bağışlanan gıda kolilerinin dağıtımını 12 ay boyunca yaparak hastaların iyi beslenmelerini sağlıyor, vücut savunmalarını yükseltiyor.
* LÖSEV TIRI köy köy dolaşarak çalmadık kapı, kucaklamadık hasta bırakmıyor. Makarnadan bilgisayarına buzdolabına kadar tüm ihtiyaçlarını evlerine götürüyor.
* Türkiye’nin dört bir tarafındaki hastanelerde yatan hastaları ziyaret ediyor, acil yardım paketlerini iletiyor, onlara moral aşılıyor.

TIBBI DESTEKLER

* LÖSEV en önemlisi hayat kurtarıyor. Lösemi ve kanser gibi çok zor bir hastalığa yakalanmış minicik bedenlere en modern tedavilerle hayat veriyor.

* LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde pijamasından 6 öğün yemeğine, annesiyle tek kişilik odalarda refakatinden yurt dışından gelen ilaçlarına kadar tamamen ücretsiz tedavi ediyor.

* Tedavisi devam eden hastaları tedavi aralarında anne ve babaları ile birlikte çağdaş koşullarda yaşamaları için LÖSEV KÖYÜNDE misafir ediyor. Çamaşır makinasından çay kaşığına kadar her şeyin bulunduğu SEVGİ EVLERİNDE veya 5 yıldızlı LÖSEV OTELİNDE tamamen ücretsiz konaklatıyor.

GEZİLER;

* Hastanede yatan çocukların yoğun tedavileri sırasında tuttukları dileklerini gerçekleştiriyor, birlikte sık sık tatiller geziler planlıyor, sponsor firmalarımızın katkıları ile Bodrum, Kıbrıs, Antalya, Çeşme, Çanakkale hatta Paris ve Moskova seyahatlerine çıkarıyor.

* Tedavisinin sonuna gelen veya tamamen biten lösemili kahramanları yine sponsorların destekleri ile yurtdışı tatillerine götürüyor, Amerika, Rusya, Fransa gibi ülkelerde hayata bağlıyor.

EĞİTİM;
* Tedavisi devam eden veya tamamen iyileşmiş lösemili çocuklara LÖSEV Ana-İlk ve Orta Okullarında tamamen ücretsiz kolej eğitimi veriyor.

* Üniversiteye başlayan, başarılı lösemili gençlerine eğitim bursu veriyor. Evlenen, çocuk sahibi olan Lösemili gençlere destek oluyor.

PROJELER;
* Lösemili çocukların annelerinin hastalığı unutması ve psikolojik açıdan rahatlaması için uğraş tedavileri veriyor. Bu amaçla ANNE ÜRETİM ATÖLYELERİ projesini sürdürüyor.

* Uzun yıllardır yetişkin kanser hastalarına da sahip çıkarak onlara da benzer şekilde hem maddi, hem manevi hem de sosyal yardımları ve kurban bağışlarınızı iletiyor.

LÖSEV’e yapılacak en küçük destek dahi çok kıymetlidir. 
Bağışlarıyla LÖSEV’e destek vermek isteyen halkımız için öncelikle www.losev.org.tr  “Nasıl Bağış Yapabilirim? Başlığı altında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz;

* Vekâleten Kurban Bağışlarınızı, Ramazan Gıda yardımlarınızı LÖSEV’e yaparak binlerce çocuğu hayata bağlayabilirsiniz,
* Türkiye’deki ulusal banka şubelerinden hiçbir havale ücreti ödemeden sadece LÖSEV diyerek tüm bağışlarınızı yapabilirsiniz,
* Kredi kartınız ile ile her ay 5 TL den başlayan düzenli bağışlar yapabilirsiniz,
* Turkcell, Avea ve Vodafone faturalı hatlardan 3406’ya SMS HAYAT yazıp gönderebilirsiniz,
* Tüm seçkin zincir mağazalarında yer alan LÖSEV Kumbaralarına 1 TL de dahi bağış yapabilirsiniz,
* Tüm seçkin alış-veriş merkezlerinde ki LSV Stantlarından ve www.lsv.com.tr de yer alan Anne Atölyesi ürünlerimizden satın alabilir ve bu yolla bir çocuğumuzu hayata bağlayabilirsiniz…


DİKKAT; LÖSEV Uyarıyor: Dolandırıcılara Dikkat!
LÖSEV, lösemili çocuklar adını kullanarak kapı kapı dolaşıp dergi satmak, sahte kimlik ve makbuzlarla bağış almak isteyen organize suç örgütlerine paranızı çaldırmayın, lösemili çocuklarımızın hakkını yedirmeyin! 
 

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