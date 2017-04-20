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Lösemili çocuklar için seferber oldular

20 Nisan 2017 Perşembe 17:43
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Kanser Savaşçıları Derneğinin girişimi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki çocuk onkoloji ve hematoloji bölümlerinde bulunan oyun odası, mutfak ve bazı tedavi birimleri yenilendi

Lösemili çocuklar için seferber oldular
SAMSUN (AA) - Kanser Savaşçıları Derneğinin girişimi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde çocuk onkoloji ve hematoloji bölümlerindeki oyun odası, mutfak ve bazı tedavi birimleri yenilendi.

Dernek başkanı Aslı Ortakmaç Erdoğan, yenilenen birimlerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, dernek olarak gönüllülük esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Kanserle mücadelede herkesin sorumluluğu olduğuna inanan gönüllülerle çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Dernek üyelerimiz, deneyimlerini hastalarla paylaşmayı seven, hastalara hastalıklarını atlatma sürecinde destek olan kimselerden oluşuyor. Tamamen gönüllü ve özverili çalışma içindeyiz. Hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak, insanların dikkatini çekmek, hastalara yardımcı olmayı amaçlıyoruz." dedi. 

Kanser Savaşçıları Derneği olarak herkese imkanlar dahilinde ulaşarak yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Aslı Ortakmaç Erdoğan, şunları kaydetti:

"Burada da onkoloji ve hematoloji servisinde tedavi gören çocuklarımızın ihtiyaçlarına, tedavilerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda Yapı Kredi Bankası Samsun Şubesinin katkılarıyla çocukların oyun odalarını, mutfaklarını ve tedavi ünitelerini yeniledik. Hastane ortamından daha çok ev ortamı sağlamaya çalıştık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak da Karadeniz Bölgesi'ne hizmet veren bir hastane olduklarını, çevre illerden kanser teşhisi konulan hastaların tedavisini üstlendiklerini anlattı.

Çocuklar için oluşturulan ortamların tedavi sürecini olumlu etkilediğine dikkati çeken Albayrak, "Çocuk servisinde kanser tedavisi için 36 yatak kapasitemiz var. Hastalarımızın tedavilerini sürdürüyoruz, ancak bu süreçte çocukların rahat ortamlarda günlerini geçirebilmeli çok önemli. Bu bakımdan servislerin ve birimlerin gönüllüler tarafından isteklerine göre yenilenmesi önem taşıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yenilenen birimlerin açılışı gerçekleştirildi.


Anadolu Haber Ajansı
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