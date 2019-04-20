Londra'daki iklim protestolarına polis müdahale etti

İngiltere'nin Londra kentinde, protestoların ardı arkası kesilmiyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye zorlamak istiyor.

Grup, bu kapsamda beş gündür gösteri düzenliyor.

Londra'nın birçok işlek cadde ve sokaklarını kapatan gruba, polis müdahale etse de çevreci kampanya düzenleyen grup dağıtılamıyor. Polis müdahalesiyle bugüne kadar 500'den fazla kişi, gözaltına alındı.

Polisler, Londra'nın merkezindeki Oxford Caddesi ile Regent Caddesinin birleştiği noktada bulunan tekneyi de hızarlarla söktü.

Pembe tekne, 5 gündür eylemlerin sahnesi işlevini görüyordu. Eylemciler burada DJ'ler eşliğinde müzik çalıyor ve duyurularını yapıyorlardı.

Eylemler Heathrow Havaalanı'na da taşındı

Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) eylemcileri Londra'daki protestolarını, Heathrow Havalimanı'na taşıdı.

Havalimanına çıkan yollarda protesto gösterileri düzenleyen çevre aktivistleri ellerinde "Son nesil miyiz?" yazılı pankartlar taşıdı.

Heathrow, Londra'nın ve Avrupa'nın en işlek havalimanı.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Londra'daki gösterilerde yasalara uymayanlara "yasalar dâhilinde müdahale edilmesi" için polise tam yetki verdi.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için barışçıl eylemler düzenleyen Yokoluş İsyanı protestoları 5 gündür sürüyor.

Aktivistler Londra'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen oturma eylemleriyle trafiği kapattı.

5 gündür 500'den fazla protestocu gözaltına alındı. Polis, gözaltına alınanlardan 10'u hakkında cezai işlem yapıldığını duyurdu.

Aralarında 13 yaşında çocukların da bulunduğu çevreciler, sera gazı emisyonunun 2025'e kadar düşürülmesi ve "küresel iklim krizine" çözüm bulunması için İngiltere hükümetine karşı barışçıl sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.

Protestocular başkent Londra'da beş köprüde düzenledikleri eylemle trafiği 5 saat durdurdu. Ellerinde fosil yakıtlara karşı çıkan ve temiz enerjiye geçilmesini destekleyen dövizler taşıyan kalabalığa ülke dışından da destek geliyor.

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Emma Thompson protestolara katılmak için Los Angeles'tan Londra'ya geldi.

Reuters haber ajansına konuşan 17 yaşındaki Oscar Idle, "Geleceğim için korkuyorum. Bu korku bana harekete geçmem için cesaret veriyor. Felaketlerin olmadığı, gıda kıtlığının, orman yangınlarının ve kasırgaların olmadığı, insanların yaşayabileceği toplumlarda yaşamak istiyorum" dedi.

Yokoluş İsyanı grubunun İtalya'nın başkenti Roma'da da büyük bir eylem düzenlemesi bekleniyor.

İtalyan Senatosu'nda konuşan çevreci eylemlerin öncülerinden 16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg "Bize yalan söylediniz. Bize sahte umutlar verdiniz. Geleceğe güvenle bakabileceğimizi söylediniz" dedi.