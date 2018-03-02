Lonca Girişimcilik Merkezi ilk mezunlarını verdi

Yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Kuveyt Türk’ün Workinton’la işbirliğine giderek Eylül 2017 tarihinde kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, ilk dönemin eğitim sürecini tamamlayarak mezuniyet töreni düzenledi. Yaklaşık altı ay boyunca finans, yönetim, satış ve pazarlama başta olmak üzere birçok konuda mentorluk ve danışmanlık desteği alan genç girişimciler yatırım almaya hazır hale geldi. Genç girişimciler, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Workinton CEO’su Pınar Massena, basın mensupları, influencer’lar ve birçok girişimcinin katılımıyla düzenlenen Lonca Günü’nde mezuniyet sunumlarını gerçekleştirdi.

Kuveyt Türk’ün müteşebbis ruha sahip kişilerin kendi işlerini kurmaları ve girişimci olmaları gerektiği inancıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ilk dönemine bine yakın girişimci başvurdu. Başvuranlar arasından seçilen ve altı ay boyunca geliştirilen 10 girişim fikri Compocket, Catchman, FulleGitsin, Bisigortaci.com, Fosefi, SmartFactory, Nakitex, Zeeg Zag, Ratonik ve Yobot yatırımcılar karşısına çıkmadan önce Lonca Günü’nde anlatıldı.



Startup’lara tam destek

Girişimcilik ve startup ekosistemine güçlü bir destek verdiklerini ifade eden Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz “Türkiye ekonomisinin gelişimi için girişimciliğin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle girişimcilik ekosistemiyle ve startup’larla uzun süredir ilgileniyoruz. Türkiye’nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak inovasyon ve teknoloji odağımızda yer alıyor. Girişimciliğin de bu ruhla örtüştüğüne inanıyoruz ve bu dünyada aktif şekilde yer almak istiyoruz. Girişimcilik ekosisteminin içinde yer alarak müşterilerimize sunduğumuz katma değerli ürün ve hizmetleri hem sayısı hem de kalitesini artırabileceğimizi düşünüyoruz. Her yıl üç başvuru dönemiyle en az 30 girişimi ve yaklaşık 100 girişimciyi desteklemeyi hedefliyoruz. Mart ayından itibaren Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile startup’lara verdiğimiz desteği yatırımla da sürdüreceğiz” dedi.

Genç girişimcilerin yuvası

Bankacılık sektörü ile ortak çalışma alanlarındaki sektörler arası işbirliğinin en nadide örneklerinden biri olan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde, genç girişimcileri ağırlamaktan ve onlara destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Workinton CEO’su Pınar Massena, “Teknoloji odaklı, sürdürülebilir iş fikirleri olan gençlerimizi ülke ekonomisine katkıda bulunmaları için hazırladık” dedi. İş fikrinin özgünlüğü kadar ölçeklendirilebilmesini de büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Pınar Massena, Workinton bünyesindeki üç kuluçka merkezinden ikisinde ilk mezunları vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Genç girişimcilerden ilham veren projeler

Genç girişimciler sunumlarını Workinton Levent 199 Şubesi’nde gerçekleştirdi. Özellikle Catchman tarafından toplantı alanına sanal olarak yerleştirilen değerli hediyelerin mobil cihazlar tarafından aranması ilginç görüntülere sebep oldu.

Lonca Günü’ne katılıp yatırım almaya hazır şirketlerinin sunumunu yapan 10 startup ve faaliyet alanları ise şu şekilde:

Zeegzag: CPOS kripto para birimleriyle ödeme almak isteyen satıcılar ile ödeme yapmak isteyen alıcıları dijital ortamda buluşturan bir ödeme sistemidir.

Nakitex: ATM açmaktaki maliyetleri ortadan kaldıracak, yüklü komisyondan kurtaracak, müşterilerin KOBİ'leri ATM gibi kullanarak para çekme-para yatırma işlemlerini yapabilecekleri bir sistem.

Yobot: 3 yaş üstü çocuklara montesorri prensipleri ile algoritma kurmayı, analitik düşünmeyi ve programlamayı öğreten programlanabilir eğitim seti.

Smart Factory: İmalat sanayinde sıklıkla kullanılan CNC ve PLC kontrollü makinaların internet ağına bağlanmasını sağlıyor.

Bisigortaci.com: Sigorta yaptırmak isteyen kişiler ile sigortacıları buluşturan platform.

Fosefi: Yayın hayatına dair tüm içeriklerin (dizi, film, belgesel, çizgi film vb) yayın hakları ticaretinin online ve global olarak yapılmasını sağlayan B2B pazar yeri.

Ratonik: Topraksız tarım için çok fonksiyonlu akıllı kontrol sistemidir.

Compocket: Elektronik laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarını bilgisayar tabanlı ve mobil uyumlu hale getiren donanım-yazılım projesi.

Catchman: Alışveriş merkezlerindeki mağazaların ürünlerini tüketicilere yüksek indirimlerle sunan mobil uygulama.

FulleGitsin : Akar yakıt istasyonlarında araçtan inmeden indirimli ödeme yapmayı sağlaya bir uygulama.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk, kurulduğu 1989 yılından bu yana katılım bankacılığı alanındaki özenliliğiyle ve yatırım alanlarındaki araştırmacılığıyla tasarruf sahiplerine ve iş adamlarına çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet sunmayı önceleyen, sürekli eğitim ve gelişimi kendisine ilke edinen bir kurumdur. Yurt içinde ve yurtdışındaki şubeleri ve muhabir bankaları vasıtasıyla, her türlü çağdaş teknolojik imkânları kullanarak, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcılarının kaliteli hizmete hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 399 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurtdışında ise Bahreyn şubesiyle ve Almanya’daki banka iştirakiyle faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir.