LOJİSTİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye’nin lojistik alanındaki ‘Atlas’ları belli oldu. 17 Kasım 2016’da İFM’de yapılan törenle dağıtılan ödüller için 59 aday mücadele etti. Törende, Organizasyon Komitesi adına bir konuşma yaparak; ‘Kesintisiz olarak 7 yıldır organize edilen Lojistik Ödülleri Yarışması, her geçen yıl yeni bir aşama katediyor.’ diyen İlker Altun, ‘Atlas’ı almak için Ekol, Omsan, Netlog, Arkas, THY gibi markalar performansları, projeleri ya da yöneticileri ile yarışmaya dahil oluyor.’ şeklinde devam etti. İlker Altun daha sonra şunları söyledi: “Organizasyon komitesinin çok deneyimli üyeleri var. Jüri çalışmalarında da değişik bakış açıları elde ediliyor ve yarışmanın gelişimine katkı sağlanıyor. Yarışmaya 2016 yılında getirilen bir yenilik ile bazı ihracat şirketleri de ilk kez ödüllendirildi. Ödüller, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda lojistik sektörüne iş ve değer katan şirketler arasından seçildi.



UND ve UTİKAD gibi sektörün iki güzide sivil toplum örgütünün katkısı ile sürdürülen yarışma süreçleri şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Sektör adına sürdürülen bu başarılı etkinlik, kamuoyu tarafından itibarlı ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendiriliyor. İnanıyorum ki; sektör şirketlerinin ve çalışanlarının sahip olmak istedikleri ve her zaman da isteyecekleri bir sembol olan Atlas, bundan sonra ihracatçılarımızın gönlünde de aynı yere oturacaktır. Yeter ki kazananları takdir etmeyi ve alkışlamayı sürdürelim.” Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da faaliyet verilerinin ile lojistik projelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve online oylama olmak üzere üç ayrı dalda yapılan yarışmada, adaylar kendi başvurularıyla yarışıyor.



Toplam 25 Ödül Sahipleriyle Buluştu

Ulaştırma belgesine dayalı hizmetler dalında 5 kategoride değerlendirme oldu. Aynı kategoride her firmaya yalnızca bir ödül verilen yarışmanın belgeye dayalı hizmetlere ilişkin ödül değerlendirme sonuçları şöyle gerçekleşti:





Ø Uluslararası Lojistik İşletmecileri: EKOL Lojistik Ø Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri: OMSAN Lojistik Ø Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları: GÖK-BORA Lojistik Ø Yurtiçi Lojistik İşletmecileri: NETLOG Lojistik Ø Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörleri: FEVZİ GANDUR Lojistik

Ulaştırma Bakanlığı yetki belgeleri dışında, oda, dernek, birlik gibi üyeliklere göre yapılan başvurularda şu sonuçlar elde edildi:

Ø Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Forwarder): ARKAS Lojistik Ø Uluslararası Deniz Taşıması Firmaları (Gemi Sahipleri): HATAY Ro-Ro Ø Demiryolu Taşıması Firmaları (Forwarder): TRANSORİENT Ø Demiryolu Taşıması Firmaları (Operatörler): AR-GÜ Ø Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Forwarder): KARINCA Lojistik Ø Uluslararası Hava Taşıma Firmaları (Havayolu Taşıyıcısı): THY A.O. Turkish Cargo Ø Liman İşletmecileri: MERSİN Liman İşl.

Yarışmada, jüri üyelerinin seçimine bağlı şekilde sonuçlanan Lojistik Proje Ödülleri dalında ise bir proje ödüle değer bulundu:

Ø YEŞİLYURT Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti; ‘Eğitime Tam Destek’ projesi Ø SAMSUN Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği A.Ş; ‘Samsun Lojistik Merkezi’ projesi

Aday belirleme ve oylama işlemleri www.lojistikodulleri.com web sitesi kullanıcıları tarafından yapılan online yarışmada ise elde edilen sonuçlar jüri tarafından tescil edildi. 6 kategoride toplam 22 adayın yarıştığı yarışmada, sonuçlar lojistik sektörünün tüm kesimlerinden gelen oylarla belirlendi.

Ø Yılın Lojistik Şirketi: LİNK Denizcilik ve Taşımacılık Ø Yılın Lojistik Yöneticisi (Karayolu): Sevgin Mutlu (ULUSOY Lojistik) Ø Yılın Lojistik Yöneticisi (Demiryolu): Hacer Uyarlar (LOGİTRANS Lojistik) Ø Yılın Lojistik Yöneticisi (Denizyolu): Sefer Gökduman (TRANS OKYANUS Denizcilik) Ø Yılın Lojistik Yöneticisi (Havayolu): Giray Özer (LOGİTRANS Lojistik) Ø Yılın Depo Yöneticisi: Yusuf Turan Fırat (NHL Sağlık Lojistik Hiz.)



2016 yılında getirilen yenilikle “Atlas Lojistik Ödülleri” lojistiğe katkı sağlayan ihracatçı firmalara da verilmeye başlandı. Çeşitli kaynaklardan alınan öneriler ve verilere göre bir değerlendirme yapan jüri kararıyla "Lojistiğe Katkı Ödülü"nü kazanan ihracat şirketleri şunlar:

Ø Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Ø Taha Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ø Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. Ø Vestel Dış Ticaret A.Ş. Ø Anadolu Efes Biracılık ve Malt. San. A.Ş.