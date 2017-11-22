Logitrans 2017; Lojistikte Türkiye pazarına ilgi güçlü biçimde devam ediyor

• Dijitalleşme ve Çin’in İpekyolu girişimi yeni fırsatlar doğuruyor

• 150 katılımcı, 13.700 ziyaretçi

Logitrans 2017’nin öne çıkan konuları, Lojistik 4.0 ve Yeni İpekyolu oldu. Lojistikte stratejik konumuyla öne çıkan Türkiye, Yeni İpekyolu’nun merkez üssü olma potansiyelini de gösterdi.

15-17 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen logitrans 2017, 150 katılımcısı ve 13 bin 700 ziyaretçisiyle; bir kez daha Avrasya bölgesinin lojistik, telematik ve taşımacılık alanlarındaki lider fuarı olma unvanını korudu. logitrans 2017’nin öne çıkan konuları, Lojistik 4.0 ve Yeni İpekyolu oldu. Avrasya bölgesinden gelen katılımcılar ürün ve hizmetlerini sergilerken Almanya, Avusturya ve Fransa ise ülke pavyonları ile fuara katıldı.

Fuarı düzenleyen Messe München Yönetim Kurulu Üyesi Gerhard Gerritzen, logitrans 2017 ile ilgili değerlendirmesinde; “Türkiye lojistik pazarı; şeffaflık ve yüksek standartlar arayan uluslararası taleplere adapte oluyor” dedi. Şirketin Türk ortağı EKO Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ise, “Bölge, Yeni İpekyolu’nun merkez üssü olarak olağanüstü bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli tam olarak kullanmak için bu güzergahtaki tüm ülkelerin ihtiyaçları ve uluslararası piyasa standartlarını karşılaması gerekir” diye konuştu.

Firmalara ve uzmanlara göre ‘fırsatlarla dolu bir pazar!’



Türkiye başlı başına büyük bir pazar olmasının yanısıra, kıtalar arasındaki kesin faktör olarak bölgede stratejik bir merkez konumunda. Bu nedenle logitrans katılımcılarının çoğu, siyasetten bağımsız olarak bu potansiyele odaklanıyor. Türkiye’deki mevcut ekonomik büyüme bir yandan ithalat ve ihracat pazarını canlandırırken diğer yandan lojistik hizmetlere olan talebi de arttırıyor. Dijitalleşme ve Yeni İpekyolu girişimleri bu gelişimin çekirdek unsurları olarak dikkat çekiyor. Lojistik 4.0’a doğru ekonomik dönüşümün, hem köklü şirketler hem de pazarın yeni oyuncuları için yeni fırsatlar sunması bekleniyor.Bu yıl, çok sayıda IT uzmanının, bilgi ve ilham almak için logitrans’a katıldığı gözlendi. Tahmini bir trilyon Euro’luk yatırım hacmi ile Çin’in mega Yeni İpekyolu projesi tüm bölgeye bir refah beklentisi yayarken, bu durum logitrans 2017’ye de yansıdı.

Fuar katılımcılarından KTZE Khorgos Gateway Ticari Direktörü Nurlan Toganbayev, “Yeni İpekyolu’nun gelişimi dahilinde partnerler arıyoruz. Türkiye, Tek Kuşak Tek Yol (OBOR) girişiminin önemli bir merkezi olduğu için bu partnerleri burada bulabilir ve hizmetlerimizi tanıtabiliriz” şeklinde yorum yaptı. Turkish Cargo Tanıtım ve Reklam Müdürü Ayşe Altan da, “Türkiye’nin lojistikte coğrafi olarak dünyanın merkezindeki konumu ve 4 saatlik uçuş mesafesinde dünya GDP’sinin neredeyse % 40’ına ulaşabilmesi, ülkemizdeki bu tip etkinliklerin düzenlenmesini ve sektörel olarak desteklenmesini daha anlamlı kılıyor” dedi.

Fuara ilgi ve talep gücünü koruyor



24 ülkeden 150 katılımcı ve 50’den fazla ülkeden 13.700 ziyaretçi, bölgeye olan güçlü ekonomik ilginin de kanıtı durumunda. logitrans, profilini sürekli güçlendirirken, fuar boyunca düzenlenen ve gündeme ilişkin konuların ele alındığı konferans programları; fuarın firmalar, profesyoneller ve genel ziyaretçiler için bir bilgi üssü olma rolünü de güçlendiriyor. 12. Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 14-16 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek.

• Türkiye, Avrasya’da iş yapmak için önemli bir üsBasın Bülteni