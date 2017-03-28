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Logitech, McLaren-Honda’nın Resmi Teknoloji Ürünleri Ortağı oldu

28 Mart 2017 Salı 12:47
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Logitech, yaptığı anlaşmayla McLaren-Honda’nın Resmi Teknoloji Ürünleri Ortağı olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz Pazar günü (15 Mart) tarihinde gerçekleştirilen Avustralya Melbourne Grand Prix'sinden başlayarak, McLaren-Honda MCL32'nin başta kokpit ses sistemleri olmak üzere, bilgisayar, oyun ve video gibi temel alanlarının birçoğunu bundan sonra Logitech sağlayacak.

Logitech, McLaren-Honda'nın Resmi Teknoloji Ürünleri Ortağı oldu
Logitech'in Başkanı ve CEO'su Bracken Darrell, "Bu işbirliği, Logitech ve McLaren-Honda'nın paylaştığı; insanların daha iyiyi başarabilmelerine yardımcı olacak teknolojik yeniliklere ve yaptığımız işe duyduğumuz tutku üzerine inşa edildi. Böylesine ikonik bir ekiple çalışmaktan ve milyonlarca Formula 1 fanatiğiyle, Logitech ve Logitech G markalarını tanıştırmaktan duyduğumuz heyecanı tarif edemiyoruz. Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsiniz..."  dedi.

McLaren Teknoloji Grubu İcra Direktörü Zak Brown ise şunları ekledi: “Ekibimize bu kadar önemli bir marka katıldığı için çok mutluyuz. McLaren-Honda, inovasyon kelimesiyle eşanlamlı ve durmaksızın teknoloji evriminin peşinde olan bir ekip. Logitech ise, aynı dünya görüşünü ve gelişime olan tutkusunu, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda daha üretken ve keyif veren ürünlerle yansıtıyor. Şimdiden heyecan verici planlar üzerinde çalışmaya başladık. Gerek McLaren-Honda gerek Logitech olarak hem taraftarlarımız hem de hissedarlarımız için sunacağımız daha çok şey olacak” diye konuştu.

 
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