Logitech, 2017 Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri’nden 9 ödülle döndü!

Logitech, 9 dalda Red Dot Ürün Tasarım Ödülü kazandığını açıkladı. Bu, Logitech’in mükemmel ürün tasarımlarıyla Red Dot Ürün Tasarım Ödülleri’nde arka arkaya ödül kazandığı beşinci sene oldu. Logitech, geçtiğimiz sene kazandığı 9 ödülle kırdığı rekoru bu sene de koruyor. Logitech, rekoruna, K780 Multi-device Wireless Keyboard ile Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri dalında aldığı, her kategoride tasarımıyla çığır açan sadece bir ürüne verilen prestijli “En iyinin iyisi” ödülünü de ekledi.

Logitech Tasarım Bölüm Başkanı Alastair Curtis, “Tasarımlarımızda bütünleyici bir yaklaşım sergiledik ve Red Dot’ta kazandığımız ödüller dünya çapında tasarım kapasitemizi doğrular nitelikte. Kullanıcılarımıza olan bağlılığımız Logitech’in kalbine kadar işledi.” dedi.