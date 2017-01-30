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Logitech, “2016 Good Design Awards”tan 15 ödülle döndü

30 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
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Ürünleriyle üst üste 6 yıldır GOOD DESIGN™ ödülünü alan Logitech, “2016 GOOD DESIGN™ Award” kapsamında 15 ödüle birden layık görüldü.

Logitech, '2016 Good Design Awards”tan 15 ödülle döndü
 Akıllı cihaz kumandası Logitech Harmony Elite, ev güvenlik kamerası Logitech Circle, iPad standı Logitech BASE, klavyeli iPad kılıfı Logitech CREATE Backlit Keyboard Case, oyun mouse’u Logitech G900 Chaos Spectrum, oyun klavyesi Logitech G810 Orion Spectrum, oyun konsolu Logitech G29 Driving Force, renkli mouse serisi Logitech Party Collection, kablosuz mouse Logitech MX Anywhere 2, video konferans sistemi Logitech Group, kablosuz hoparlörler UE ROLL ve UE BOOM 2, kablosuz kulaklık Jaybird Freedom ürünleriyle birinciliği elde eden Logitech; ürün paketleme ve marka kimliği çalışmalarıyla da ödüle layık görüldü.


Her yıl dünyanın dört bir köşesinde üretilen yenilikçi endüstriyel ürünlerin ve grafik tasarımların ödüllendirildiği yarışma hakkında bilgi veren Logitech Tasarım Müdürü Alastair Curtis, “Logitech olarak önceliğimiz, insanların ihtiyaçlarına cevap veren, iyi tasarımlı ve akıllı çözümler üretmek. Ekiplerimiz, ister bir ürün isterse paketleme olsun, tasarımı üretimin tüm aşamalarına taşıyor, işin her evresinde öncelikle tasarıma odaklanıyor. Özenle yürüttüğümüz çalışmaların, Good Design gibi prestijli bir yarışmada 6 yıldan bu yana ödüle layık görülmesinden ise heyecan duyuyoruz.” dedi. 
Good Design Ödülleri, “Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi” ile “Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi”nin işbirliğiyle düzenleniyor.
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