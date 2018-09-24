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Lise öğrencilerinin uçağı, hayallerine uçtu

İSTEK Acıbadem Fen Lisesi öğrencileri, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Teknofest işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Model Uçak Yarışması’na katılarak ikinci oldu ve 4 bin liralık para ödülü kazandı.

Lise öğrencilerinin uçağı, hayallerine uçtu

İSTEK Acıbadem Fen Lisesi öğrencileri, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Teknofest işbirliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Model Uçak Yarışması’na katılarak ikinci oldu ve 4 bin liralık para ödülü kazandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:40
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Lise öğrencilerinin uçağı, hayallerine uçtu

İSTEK Acıbadem Fen Lisesi öğrencileri Mete Keleş, Berk Yeter, Ege Köse, Alper Tunga Keskin ve Kemal Barkın Bas, Türkiye çapında “Hayallerine Uç” mottosuyla düzenlenen Model Uçak Yarışması’na katıldı.

İstikbal Göklerdedir adını verdikleri takımlarıyla yarışan öğrenciler, yarışmada ikinci olarak 4 bin lira para ödülü kazandı.

Uçaklarının 5 önemli özelliğe sahip olduğunu belirten öğrenciler bu özelliklerin kendilerine ikinciliği getirdiğini söyleyerek, mutluluklarını “Uçmak için gerekli iki şey vardır, kanatlar ve hayal gücü” sözleriyle ifade etti.

Takım kaptanı Mete Keleş, takımlarına ikincilik getiren özellikleri şöyle sıraladı: 

1. Minimalist: Ağırlıktan kazanç elde etmek için az malzemeyle en iyi verim sağlanıyor.
2. Basit: Üretimi çok kolay olduğu için üretim hatalarını en aza indiriyor ve uçuş performansının düşmesini engelliyor.
3. Estetik: Bayrağımızın renklerini göklerde zarifçe taşıyor.
4. Çubuk gövde: Öndeki gövde-kanat bölümüyle arkadaki kuyruk bölümünü birleştiren çubuk sayesinde hafif bir tasarım.
5. Hava aracı haznesi: L şeklindeki bırakma haznesiyle hava araçlarının kolayca bırakılmasını ve sürüklemeyi çok artırmamayı sağlıyor.
 

Son Güncelleme: 24.09.2018 11:41
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