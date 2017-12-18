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Lisanslı depoculuğa kefalet sigortası

Lisanslı depoculukta kefalet sigortası kullanılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depo kullanıcılarına kolaylık sağlayacak çalışma yaptıklarını belirterek, lisanslı depo teminatı olarak kefalet sigortasının da kabul edileceğini söyledi.

Lisanslı depoculuğa kefalet sigortası

Lisanslı depoculukta kefalet sigortası kullanılabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, lisanslı depo kullanıcılarına kolaylık sağlayacak çalışma yaptıklarını belirterek, lisanslı depo teminatı olarak kefalet sigortasının da kabul edileceğini söyledi.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:32
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Lisanslı depoculuğa kefalet sigortası

Tüfenkci, kefalet sigortasının hukuki altyapısının oluşması ve uygulamasının gelişmeye başlamasıyla birlikte, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türleri arasına kefalet sigortasının da dahil edilmesi için yaptıkları çalışmanın tamamlandığını ifade ederek, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kefalet sigortasının, lisanslı depo teminatı olarak kabul edilebilecek teminat türlerinden biri haline getirildiğini kaydetti. Tüfenkci, “Lisanslı depo kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacak. Lisanslı depo kurucularının teminat verme zorunluluklarının yerine getirilmesinde alternatif bir teminat getirdik” dedi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 18.12.2017 11:57
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