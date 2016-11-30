Limak'dan Engelliler Koordinasyon Merkezi

Limak Şanlıurfa Çimento ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Limak Çimento Şanlıurfa Fabrikası Müdürü Alican Marangoz’un katılımıyla açıldı. Engelli bireylerin sosyal hayata daha çok katılımını ve üretimde daha çok yer almalarını amaçlayan Engelliler Koordinasyon Merkezi, 14 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Yaklaşık 5.5 milyon TL’ye mal olan merkeze Limak Şanlıurfa Çimento da katkı sağladı. Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde; görme, işitme ve zihinsel engelliler yararına çalışmalar yapan derneklere 2’şer sınıf, 1’er atölye tahsis edilecek. Merkezde ayrıca veli ve bilgisayar odaları, çok amaçlı salon, yüzme havuzu, spor salonu ve Basketbol sahası da bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği Başkanı Bedih Satoğlu, yıllardır yapılmasını arzu ettikleri merkezin Başkan Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’nın çabaları ve Limak’ın destekleriyle hayata geçirildiğini bildirdi. Fakıbaba ve Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’e engelliler adına teşekkür eden Satoğlu, “Bu merkez Şanlıurfa’da gerçekten çok önemli bir eksikliği giderecektir. İlimiz merkezinde yaklaşık 7 bin civarında engelli bulunduğunu tahmin ediyoruz. Belediyemiz onların sosyal hayata entegrasyonu adına çok önemli bir adım atmıştır. Bize düşen görev bu imkânları engellilerimiz yararına en iyi şekilde değerlendirmek olacaktır” dedi. Limak Çimento Şanlıurfa Fabrikası Müdürü Alican Marangoz da yaptığı açıklamada, “Limak olarak her zaman yatırım yaptığımız yerlerde sosyal sorumluluk alanlarında inisiyatif alıyoruz. Engellilerle ilgili böylesi bir projede yer almış olmak bizi ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu.



Merkezde üretilen ürünler satışa sunulacak

Engeliler Koordinasyon Merkezi’nde, sosyal iyileştirme hizmeti, mesleki eğitim kursları, sosyal ve kültürel faaliyet hizmetleri ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi hizmetler verilecek. Engelli bireylerin aileleriyle birlikte etkinlikler yapacağı merkezde, bütün engelli derneklerine de birer çalışma odası tahsil edilecek. Ayrıca sınıf ve atölyelerde üretilecek ürünler de satışa sunulabilecek. Her engelli bireyin bilgisayar kullanmasına yönelik kursların düzenleneceğin Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde, rehabilitasyon hizmeti de verilecek.