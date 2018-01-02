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LİMAK HATIRA ORMANI’NDA HEDEF 100 BİN AĞAÇ

Turizm sektörünün önde gelen gruplarından Limak, Antalya'da şehre miras kalacak Limak Hatıra Ormanı’nı büyütüyor. 14 farklı ülkeden gelen misafirlerle dikilen fidanlarla hedef 10 yıl içinde 100 bin ağaca ulaşmak.

LİMAK HATIRA ORMANI’NDA HEDEF 100 BİN AĞAÇ

Turizm sektörünün önde gelen gruplarından Limak, Antalya'da şehre miras kalacak Limak Hatıra Ormanı’nı büyütüyor. 14 farklı ülkeden gelen misafirlerle dikilen fidanlarla hedef 10 yıl içinde 100 bin ağaca ulaşmak.

02 Ocak 2018 Salı 12:29
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LİMAK HATIRA ORMANI’NDA HEDEF 100 BİN AĞAÇ

İnşaat, çimento, altyapı ve enerji yatırımları, enerji taahhüt, havacılık ve gıda alanlarının yanı sıra turizmde başarılı faaliyetlerini sürdüren Limak, tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da sürdürülebilir ve doğaya katkı sağlayan projelere de imza atıyor.

Antalya Bölgesi’nde sahip olduğu 4 tesisle resort otelciliğinin en iddialı isimlerinden olan Limak Turizm Grubu, bu kapsamda gelenekselleştirdiği fidan dikimini bu yıl da gerçekleştirdi. Otel yöneticileri ve personelin yanı sıra 14 farklı ülkeden gelen misafirlerin de katıldığı bu keyifli etkinlikte, Limak Ormanı’na 10 bin fidan daha dikildi.

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, “Orman Bakanlığı tarafından Antalya’nın Serik ilçesinde tahsis edilen 100 dönümlük alana, müşterilerimiz adına bugüne kadar on binlerce fidan diktik. 7 yıldır devam eden bu gelenek artık Limak Ailesi için önemli bir etkinlik olmayı başardı. Turizm grubu olarak çevreye değer katan bu tür çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Limak olarak doğaya uyumlu ve çevreye zarar vermeyen tesisler inşa ediyoruz. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda faaliyette bulunduğumuz şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. Bu vizyonla oluşturduğumuz hatıra ormanımız her geçen yıl daha da büyüyecek” dedi.

HER MİSAFİRE BİR FİDAN

Limak Turizm Grubu’nun çatısı altındaki Limra, Arcadia, Atlantis Otelleri ve Tatil Köyleri ile Lara De Luxe Otel’in 12 ay boyunca yerli ve yabancı binlerce turisti ağırladığını vurgulayan Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Bu etkinliğin bizim için en güzel yanı, konuklarımızın da bu değerli projede bizimle birlikte olması. Bu vesileyle onların hem Antalya hem Limak’la bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hatıra Ormanımızı müşterilerimiz adına oluşturmamız, onların Limak markasına ilgilerini de artırıyor. Hedefimiz her yıl dikilen yeni fidanlarla birlikte 10 yılda toplam 100 bin ağaca ulaşmak.”

Son Güncelleme: 02.01.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
Limak
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