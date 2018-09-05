Limak Cimentos' a Mozambik’ten büyük ödül

Limak Cimentos S.A., Mozambik’in en büyük fuarı FACIM tarafından “2014-2017 Yılları Arasında Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı” ödülüne layık görüldü.

Mozambik’in en büyük Uluslararası Fuarı olan ve her yıl 2000'den fazla yabancı firma, 700 yerli firma ve 80 bin ziyaretçinin katıldığı FACIM fuarı sona erdi. Fuarın açılışında düzenlenen ödül töreninde Limak Cimentos S.A. “2014-2017 Yılları Arasında Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı” ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar teslim aldı.

27 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen FACIM’in açılış törenine Mozambik Başbakanı Carlos Agostinho do Rosario, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ragendra de Souza, Tarım Bakanı Higino Francisco Marrule, T.C. Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Ticaret Müşaviri Mustafa Yılmaz, CPI (APIEX-Yatırım Ajansı) Genel Direktörü Laurenço Sambo, Maputo Bölge Valisi Raimundo Maico Diomba, katıldı.



Mozambik- Türkiye arasındaki ticaretin gelişimine önemli destek

Doğu Afrika’nın en önemli giriş kapısı ve liman şehirlerinden biri olan Mozambik’in başkenti Maputo şehrinde yer alan Limak Cimentos S.A. fabrikasında çevre dostu kapalı galeriler, inşa edilen kapalı hammadde stokholleri, proseste kullanılan yeni nesil torbalı filtreler ve emisyon sistemleri, yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri, tüm fabrika içi yolların, bağlantı yollarının ve sahaların beton zemin ile kapalı olması; sadece çimento sektörü için değil, tüm sektörler için örnek bir fabrika görünümüyle dikkat çekiyor. Diğer yandan ülkenin ilk ürün kalite belgesi alan üreticisi olan Limak Cimentos S.A., sahip olduğu ürün kalite ve yönetim sistemleri ile de kısa zamanda ülkede önemli bir yer edinmiştir.

Yılda 700 bin ton üretim kapasitesine sahip olan fabrika; limanlar bölgesine yakın stratejik lokasyonu ile Mozambik-Türkiye arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlıyor ve kurulan tam donanımlı Ar&Ge laboratuvarı ile bölgenin inşaat endüstrisinin gelişimine destek oluyor. Toplam 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrika, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından Mozambik’e yapılan en büyük yatırım olma özelliğine sahip.



En iyi şirketler ödüllendiriliyor

Bu ödüller ülkede ihracat, enerji, sanayi, yatırım, tarım, balıkçılık ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren kurumlara veriliyor. Yapılan ihracat, üretim ve yatırım gibi kriterlere bakılarak alanlarında en iyi şirketler değerlendirilerek ödüle layık görülüyor.