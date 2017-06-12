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Life Fitness Türkiye ailesine yeni marka!

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:35
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Kondisyon bisikleti ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve programlaması konusunda uzmanlaşan Indoor Cycling Group artık, başta Life Fitness olmak üzere alanında lider bir çok markanın distribütörü olan EKS Dış Ticaret’in portföyünde!

Life Fitness Türkiye ailesine yeni marka!
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ICG, 6 bisikletten oluşan çekici filosu ve ödüllü tasarımını gelişmiş dijital deneyimle birleştiriyor. Indoor Cycling deneyimini eşsiz hale getiren Coach By Color yoğunluk kılavuzu, WattRate Güç Ölçer ve harici cihaz bağlantısı sayesinde kullanıcılar için hem teşvik edici hem de katılımı artıran bir ortam sağlıyor.

Kondisyon bisikleti ekipmanlarının tasarımı, üretimi ve programlaması konusunda uzmanlaşan Indoor Cycling Group (ICG®) kondisyon bisikletlerinde mükemmelliğe ulaşma hedefiyle, dünyanın en büyük şirketi haline geldi.

ICG® kondisyon bisikletleri donanımı olan Wattrate® TFT konsol, gücünü kendinden alan jeneratör, Wattrate® doğrudan güç ölçer, 300 derece manyetik direnç ve kullanıcı yardım destek özellikleriyle ön plana çıkıyor. ICG®’nin “Myride Vx Group” ürünü tablet ve medya sunucular da spor yaparken sizi en interaktif şekilde programlar. Myride Vx Group ürünü olan tablet ve medya oynatıcılar da ayarlanabilir izleme açısı, 1000 GB medya sunucusu ve çok dokunuşlu HD kapasitif ekran özellikleriyle spor hayatınızın başrol oyuncusu olmaya aday.
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