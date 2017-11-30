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LG’nin Akıllı Ekosistem çözümüyle geleceği bugünden yaşayın

30 Kasım 2017 Perşembe 11:12
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Seul’de yeni kurulacak sitedeki akıllı ev cihazları LG’nin yenilikçi ev IoT platformuyla birbirine bağlanıyor.

LG'nin Akıllı Ekosistem çözümüyle geleceği bugünden yaşayın
Beyaz eşyada dünyanın lider şirketi LG Electronics, entegre akıllı çözüm paketini Seul banliyölerindeki üst sınıf apartman bloklarına taşıyarak bu alanda da söz sahibi olduğunu kanıtlıyor. 5 adet 40 katlı binadan oluşan ve 2021’de tamamlanacak Seul’ün kuzeydoğu banliyösündeki Byeollae I’PARK Suite sitesi, LG’nin akıllı beyaz eşyaları ve teknolojileriyle donatılacak.

Dairelerde klimalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutucular, bulaşık makineleri ve Styler giysi bakım sistemlerini de içeren LG’nin birinci sınıf akıllı cihazları bulunacak. Ev sahipleri tüm bu akıllı cihazların yanısıra isterlerse hava temizleyici, robot süpürge ve LG ThinQ Hub hoparlör gibi akıllı ekosisteme bağlanabilen ve ses komutlarıyla kontrol edilebilen akıllı cihazları da dairelerine ekleyebilecekler.

I’PARK Suite için tasarlanan sistem, LG’nin en başından beri desteklediği açık akıllı ekosistem stratejisine uygun olarak diğer üreticilerin akıllı cihazlarıyla da uyumlu olacak. Bir akıllı telefon uygulaması üzerinden LG ürünleriyle birlikte diğer markaların akıllı cihazları da uzaktan yönetilebilecek. Bunun yanında asansör çağırmak, elektrik harcamasını kontrol etmek, sipariş vermek, park alanını kontrol etmek ya da kapıya gelen ziyaretçilerle iletişime geçmek gibi günlük birçok iş de aynı uygulamayla halledilebilecek.

LG Electronics Satış ve Pazarlama Operasyonlarından Sorumlu Başkanı Choi Sang-gyu LG’nin bu çığır açan projesinin şirketin Güney Kore’de akıllı cihazlar alanında yıllardır süren liderliğinin bir devamı olduğunu belirterek “Bu, bir fuarda kurulan deneyimleme alanı değil; geleceğin evlerinin nasıl olacağını ve akıllı cihazların hayatımızı nasıl etkilediğini gösterecek gerçek bir deneyim.” diyor.

Basın Bülteni
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