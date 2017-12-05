LG Q6 kullanıcıları, Aralık ayında da kazanacak!

Yarışmayı kazanan talihliler, 50 adet 3.0 Qualcomm hızlı şarj özelliğine sahip 6500 mAh LG Power Bank ve 6 adet LG Q6 kazanma şansı elde edecekler. Kazanan talihlilerin listesi yarışma sonrasında www.q6kazandiriyor.comsayfası üzerinden yayınlanacak.

LG G6 kullanıcıları Kasım ayında kazandı



LG Türkiye’nin; LG SmartWorld platformu üzerinden Kasım ayı içinde LG G6’ya özel düzenlediği yarışmaya 10 bin kişinin üzerinde kullanıcı katıldı. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında kazanan talihliler çok sayıda Power Bank ve LG Q6 kazanma şansı yakaladı.

Kendi segmentinde FullVision ekran özelliğine sahip ilk akıllı telefon

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor.

Çerçevesiz ekran ve yüz tanıma özelliği bir arada



Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor. Q6’nın kullanım kolaylığı sağlayan bir başka özelliği de tescilli Yüz Tanıma. Kullanıcıların, piyasadaki diğer yüz tanıma sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde cihazı açmasını sağlıyor.

Özçekimlerde fotoğrafın dışında kalmaya son



Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

LG Q6’nın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı 1.299 TL’dir.

LG Electronics Türkiye’nin; LG Q6’ya özel olarak düzenlediği yarışma 4 – 31 Aralık tarihleri arasında www.q6kazandiriyor.com sayfası üzerinden gerçekleşecek. Yarışmaya katılmak isteyen kullancıların öncelikle www.q6kazandiriyor.com sayfasında yer alan kayıt formunu doldurup LG Q6’nın en beğendiği özelliğini nedenleriyle anlatması gerekiyor. Bir sonraki adımda ise, verilen görevleri eksiksiz bir şekilde tamamlamak yer alıyor. Bu görevler arasında, Q6’nın 6 özelliğini doğru tahmin etmenin yanı sıra kullanıcının en beğendiği bir özelliği seçip Facebook hesabı üzerinden paylaşması da bulunuyor.Basın Bülteni