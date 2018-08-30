LG, giyilebilir robotu ile yapay zekalı robotların çağına adım atıyor

Önümüzdeki 10 yılda hizmet robotlarının önde gelen üreticisi olmaya odaklanan LG Electronics (LG), ilk “insan merkezli” giyilebilir robotunu IFA 2018’de ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Rehber Robot, Temizlik Robotu ve Hizmet Robotu gibi daha önce tanıtımı gerçekleştirilen robotların aksine LG CLOi SuitBot, hava alanlarındaki dinlenme alanlarında ve otel lobilerinde kendi kendine dolaşmıyor. Onun yaptığı, daha fazla hareketlilik ve alt bacak kuvveti için kullanıcının bacaklarını güçlendirmek ve desteklemek.

LG CLOi SuitBot bir robottan daha fazlası

LG, 2017’de günlük hayatta insan vücudunun limitlerini artıracak robotlar geliştiren bir girişime yatırım yaptı. LG CLOi SuitBot, giyilebilir robotların hayat kalitesini nasıl daha iyi hale getirebileceği üzerinde çalışan SG ROBOTICS ile yapılan işbirliği sayesinde tasarlandı. Rahat bir şekilde giyenin üstüne oturması ve doğal hareket eden eklemleri sayesinde CLOi SuitBot, yürürken, ayakta dururken ya da çalışırken belden aşağısının çok daha rahat ve doğal hareket etmesini sağlıyor. Sandalet şeklindeki ayakkabıları ve otomatik ayarlanma özelliği de kullananın rahatlıkla giyip çıkarmasını sağlarken LG CLOi SuitBot’u diğer pek çok dış iskeletten ayırıyor.

Ayrıca LG CLOi SuitBot diğer LG hizmet robotlarına (ilk kez CES 2018’de duyurulan) da bağlanabiliyor ve böylece üretim, lojistik ve dağıtım gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve aletleri sağlayacak akıllı bir çalışma ağının parçası olabiliyor. LG CLOi hizmet robotları LG’nin ticari sektörlere yönelik AI girişiminin bir parçası olarak geliştirildi. AI teknolojisi LG CLOi SuitBot’un, kullanıcının ve ortamın verilerini toplayıp analiz ederek öğrenmesini ve ona göre değişmesini sağlarken hareketleri ölçüp analiz ederek en uygun hareket ve maksimum güç verimliliği için gerekli duruş önerisinde de bulunuyor.

LG Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun, LG CLOi SuitBot’un gündelik hayata gerçek anlamda uygun olan ve yenilik getiren hizmet robotları geliştirme konusunda verdikleri sözlerin sonucu olduğunu söylüyor. “Bu, kullananların hayatlarını kolaylaştırmak ve robotik girişimimizi yeni nesil büyüme robotu haline getirmemizi sağlayacak yeni fırsatlar oluşturmak için tasarlandı. LG LG CLOi SuitBot devrim yaratan AI ürün yelpazemizin sadece bir örneği.”

Ziyaretçiler, 31 Ağustos – 5 Eylül tarihlerinde Messe Berlin’de düzenlenecek IFA’da LG’nin heyecan verici robotlarını deneme fırsatı bulabilecekler.