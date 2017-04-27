LG, 2017 yılının ilk çeyrek dönem finansal sonuçlarını açıkladı

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Bölümü ilk çeyrek dönem satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10, önceki dönemine göre ise yüzde 15’lik bir artış yaşadı. İş biriminin 4.02 milyar dolara ulaşan gelirleri ise LG’nin Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki güçlü performansını yansıttı. İç pazarda gerçekleşen satışlarda ise geçen yıla oranla yüzde 33’lük bir artış görüldü. Bu artışta TWINWash çamaşır makineleri, klimalar ve buzdolaplarıyla birlikte LG Styler ve hava temizleyicilerin performansının da büyük bir etkisi oldu. LG Electronics, beyaz eşya ürünleri ve iklimlendirme çözümlerine yönelik yüksek sezonun da başlamasıyla birlikte, özelikle Asya ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan iki önemli pazarda da olumlu gelişmeler öngörüyor.

LG Ev Eğlence Bölümü’nün 3.75 milyar dolarlık gelirlerinde gerçekleşen yüzde 8.8’lik faaliyet kârı ise en yüksek seviyedeki ilk çeyrek dönem faaliyet karı olarak kayıtlara geçti. Bu başarıda premium ürünlerin satışlarının artması, maliyet yapısındaki geliştirmeler ve yükselen panel fiyatlarına yönelik esnek stratejinin de katkısı büyük oldu. LG, piyasaya sunduğu yeni LG SIGNATURE OLED TV W ile birlikte LG OLED ve Ultra HD TV ürünlerinin artan popülaritesinin, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya gibi pazarlarda yeni fırsatlar yaratarak önümüzdeki çeyrek dönemde TV ürünlerine yönelik talebi daha da artırmasını bekliyor.

LG Mobil İletişim Bölümü amiral gemisi akıllı telefonu LG G6 ve geniş kitleye hitap eden diğer modellerinin de etkisiyle bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 4, bir önceki yıla göre de yüzde 2’lik artışla 2,61 milyar dolar gelir elde etti. LG’nin bu dönemde piyasaya sürdüğü akıllı telefon sayısı ise 14.8 milyon adedi bulurken, bu sayı geçen yılın birinci çeyrek dönemine oranla yüzde 10’luk bir artış gösterdi. Bu artışta Amerika bölgesindeki satışların önemli etkisinin olduğu belirtildi. Geçen yıl gerçekleştirilen yeni organizasyon yapısının etkileri ortaya çıkmaya başlarken, geniş kitleye hitap eden akıllı telefon segmentindeki fiyat rekabeti ve amiral gemisi modellerdeki yarışın da artarak devam etmesi bekleniyor.





LG Otomotiv Malzemeleri Bölümü, 759.2 milyon dolarlık güçlü satış rakamlarının yanında geçen yılın ilk çeyrek dönemine oranla yüzde 48’lik bir artış yakaladı. Bu başarıda General Motors’un geniş kitlelerce sevilen elektrikli aracı Bolt’u kapsayan başarılı işbirliğinin etkisi de büyük oldu. Büyüme ve Ar-Ge alanında devam eden yatırımların, bu senenin kârlılığına önemli bir etki yapması bekleniyor.

LG Electronics (LG) tarafından açıklanan finansal sonuçlara göre 2017 yılı ilk çeyrek döneminde markanın gelirleri geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9.7 artış göstererek 12.70 milyar dolar seviyesine ulaştı. Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri bölümünün son sekiz yıldaki en yüksek işletme geliri rakamlarını açıklamasıyla birlikte tüm şirketin işletme kârı neredeyse ikiye katlanarak 798.3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.