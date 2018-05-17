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Lezita, ulusal iş ortakları ile buluştu

Piliç eti pazarında, pazarın en büyük markalarından biri olan Lezita, ulusal iş ortakları toplantısını 11 – 13 Mayıs tarihlerinde Bodrum Titanic Delux Otel’de gerçekleştirdi. 2018 yılı stratejilerinin paylaşıldığı toplantı, “Hep Birlikte En İyiye” temasıyla düzenlendi.

Lezita, ulusal iş ortakları ile buluştu

Piliç eti pazarında, pazarın en büyük markalarından biri olan Lezita, ulusal iş ortakları toplantısını 11 – 13 Mayıs tarihlerinde Bodrum Titanic Delux Otel’de gerçekleştirdi. 2018 yılı stratejilerinin paylaşıldığı toplantı, “Hep Birlikte En İyiye” temasıyla düzenlendi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 14:35
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Lezita, ulusal iş ortakları ile buluştu

Türkiye’nin 47. büyük sanayi kuruluşu olan Abalıoğlu Grup bünyesinde faaliyet gösteren Lezita markasının Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil’in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantısında 2018 yılı stratejileri paylaşıldı.

Abalıoğlu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, ”Bugüne kadar başarılı stratejiler ve iş sonuçları ile ilerlenmesinde temel etken inovasyona yapılan yatırımlar oldu. Elbette iyi ve kaliteli ürünler geliştiren her marka gibi biz de pazardaki payımızın arttığını, yatırımlarımızın değer gördüğünü, ciromuzdaki artışla görüyor ve sonuçlardan gurur duyuyoruz’’ dedi. 

“Son yıllarda şaha kalkan bir Lezita var”

Özdil, sözlerine şöyle devam etti: “Kendi piliç eti pazarımızı rekorlarla büyüttük.Son yıllarda şaha kalkan bir Lezita var. 2017 yılında iç piyasada toplam satışta çift haneli rakamlar ile büyürken, Lezita olarak 2017’de inovatif ürünlerin itici gücüyle ileri işlenmiş ürün grubunda da çift haneli rakamlar ile büyüdük. Ciromuzun önemli bir kısmını ileri işlenmiş ürünlerden, elde ettik. Piliç etinde pazarda ilk 5, ileri işlenmiş inovatif ürünlerde ilk 2 oyuncudan biriyiz.” dedi. 

“İş Ortaklarımız ile birlikte büyüyoruz”

Mustafa Özdil, Lezita’nın büyümesinde iş ortaklarının önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Yeni dönemde deneyim ve fikirlerimizi bir araya getireceğimiz platformlarda buluşup, gelin beraber sektörün zirvesine doğru yol alalım.’’ 

2017 yılında 5., 10. yılını dolduran, çeşitli kategorilerde başarı gösteren iş ortaklarına toplantının sonunda plaketleri dağıtıldı. Plaket töreninden sonra ünlü müzisyen ve sunucu Kaan Solcum tarafından yapılan “ritim show" ile keyifli dakikalar yaşandı.

Son Güncelleme: 17.05.2018 14:37
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