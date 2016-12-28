letgo’ya ‘Yılın Dijital Girişimi’ ödülü verildi

Sağladığı kolaylıklarla ikinci el eşya alım satım alışkanlıklarını değiştiren letgo, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından verilen Kristal Ağaç Ödülleri’nde Yılın Dijital Girişimi oldu. Ödülü, 24 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da yapılan törenle letgo adına Pazarlama Direktörü Onur Kavak aldı. Bu yıl altıncı kez düzenlenen ve 24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Kristal Ağaç Ödülleri’nde kişi, kurum ve kuruluşlar başarılarından dolayı ödüllendirildi. Ödüller, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu üyeleri tarafından hazırlanan ve oylamaya sunulan anket aracılığıyla belirlendi.

Ödül törendi bir konuşma yapan konuşan letgo Pazarlama Direktörü Onur Kavak, “kadın-erkek, genç-yaşlı ayırmadan o sene içinde yenilikçi düşünen ve fark yaratan tüm girişimcileri ödüllendirmek amacıyla yola çıkmış Kristal Ağaç, ülkemizde girişimciliği özendirmek ve girişimciliğe adım atanları desteklemek için büyük önem taşıyor. Girişimcilik, geleceği şekillendirmek demek. Bundan 100 sene önce bugün yapılan işlerin bir çoğu yoktu. 20 sene önce dijital bir girişim düşünmek mümkün değildi. Bugün bu işler var ise, hayallerinin peşinde koşup dünyayı değiştiren girişimciler sayesinde var. Gelecekteki işler ise, sizin gibi genç girişimcilerin hayalleriyle şekillenecek ” dedi.

Kavak sözlerine şöyle devam etti: “Sağladığı kolaylıklarla ikinci el eşya alım satım alışkanlıklarını değiştiren letgo ikinci el ürünlerin alınıp satılmasında Türkiye’deki en hızlı ve kolay platform olarak ön plana çıkıyor. Mobil dünyanın giderek yükseldiği, mobil cihazlar yardımı ile hayatımızın kolaylaştığı günümüzde letgo olarak biz de ikinci el satışı cebimize getirdik. 2015 yılında kullanıma sunulan uygulamamız, dünya çapında 30 milyon kere indirildi ve ilk yılında 13,2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunun sonucu olarak Google tarafından "2016'nın En İyi Uygulamaları" arasında gösterilen letgo, bu listede 2016 yılının ‘En Paylaşıma Değer’ uygulamalarından biri oldu.”

Bu törende Yılın Dijital Girişimi ödülünü almak hem benim hem letgo için çok sevindirici bir olay. Ödülle birlikte doğru yolda olduğumuzu bir kez daha görüyor ve uygulamamızı daha iyi noktalara taşımak için motive oluyoruz.”





Yapay zeka kullanan kendi türündeki tek uygulama

letgo, satıcının ürünlerine otomatik olarak başlık koymak ve ürünleri kategorize etmek için tescilli yapay zeka ve görüntü tanıma özelliği kullanan kendi türündeki tek uygulama. Uygulama, aynı zamanda kullanıcıların yakınlarındaki satılık ürünleri inceleyebilmelerini ve yine yakınlarındaki diğer alıcı ve satıcılarla anlık mesajlaşma yapabilmelerini kolaylaştırıyor.

İkinci el ürünlerin alınıp satılmasında Türkiye’deki en hızlı ve kolay platform olarak da ön plana çıkan letgo, App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.