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​Lenovo Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu

Son 7 yıldır Lenovo Türkiye’de iş ortakları yöneticiliği görevini yürüten ve bilişim sektöründe büyük tecrübeye sahip Gökhan Maviş, Lenovo’nun yeni Kanal Satış Müdürü oldu.

​Lenovo Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu

Son 7 yıldır Lenovo Türkiye’de iş ortakları yöneticiliği görevini yürüten ve bilişim sektöründe büyük tecrübeye sahip Gökhan Maviş, Lenovo’nun yeni Kanal Satış Müdürü oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
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​Lenovo Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu

8 Ocak 2018 - Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Motorola markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo'nun Türkiye’nin Kanal Satış Müdürü Gökhan Maviş oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Gökhan Maviş, iş hayatına bankacılık sektöründe başladı. 2000 yılında teknoloji sektörüne geçiş yapan Maviş, 5 yıl satış müdürlüğü yaptıktan sonra 2005'de Microsoft'ta Kanal Yöneticisi olarak çalışmaya başladı.

5 yıl Microsoft deneyiminin ardından 2010'da Lenovo'ya Satış Yöneticisi olarak transfer oldu. 7 yıldır Lenovo'da kariyerini başarı ile sürdüren Maviş, Aralık 2017'de Lenovo'nun Kanal Satış Müdürlüğü görevini üstlendi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 13:30
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