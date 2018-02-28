LEGOLAND® Discovery Centre’da çocukluğa dönüş zamanı

Açıldığı günden bu yana çocuklar ve aileleri için eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunan LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul, LEGO® tutkunu yetişkinler için özel olarak düzenlediği “Yetişkin Gecesi” ile kaçırılmayacak bir eğlence fırsatı sunuyor. Ziyaretçilerden gelen talepler doğrultusunda belli dönemlerde farklı temalarla düzenlenen Yetişkin Gecesi’ni teması bu kez “oyun”. Özel temalı bu gecede, sürpriz ödüllü oyunlar ve yarışmalar katılımcıları bekliyor.



19:30’da pizza ikramı ile başlayacak serüven; LEGO® fabrika turu, Krallık Macerası’nda Prensesi Kurtarma Yarışı ve Miniland’de Hazine Avı ile devam ediyor. SONY Playstation Konsol Oyunu ile heyecanın doruğa çıkacağı gece, yetişkinlerin hayal güçlerinin sınırlarını zorlayan LEGO® Serbest Tasarım Yarışması ile son buluyor. Katılımcıları sürpriz ödüllerin de beklediği gecede yetişkinler çocukluk günlerine geri dönüyor.



LEGO mağazasından alışveriş yapmak isteyen katılımcılara %10 indirim avantajının da sağlanacağı “Yetişkin Gecesi”, içindeki çocuğu kaybetmemiş yetişkinleri bekliyor.