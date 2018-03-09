LEGO'dan sürdürülebilir seri

Şeker kamışından elde edilen bitki esaslı plastikten üretilen, sürdürülebilir LEGO® ürünlerinin üretimi başladı. Yeni sürdürülebilir LEGO® parçaları ilk olarak 'botanik' öğeleri içeriyor. Bu çevreci yeni eğlence yapım parçaları arasında yapraklar, çalılar ve ağaçlar yer alıyor.

LEGO® Group Çevresel Sorumluluk Başkan Yardımcısı Tim Brooks, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “LEGO® Group olarak, dünyamızı olumlu yönde etkilemek istiyoruz ve sürdürülebilir materyalleri kullanan çocuklar için mükemmel oyun ürünleri yapmak için çok çalışıyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir kaynaklı plastikten üretilen ilk LEGO® unsurlarının üretim aşamasında olmasından ve bu yıl LEGO® mağazalarında yer alacak olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu, tüm LEGO® parçacıklarımızı sürdürülebilir materyallerle üretme konusundaki iddialı taahhüdümüz için mükemmel bir ilk adım” dedi.

Sürdürülebilir plastik ile LEGO® üretimine başlanması, LEGO® Group’un 2030 yılında tüm ürünlerini sürdürülebilir plastikten üretme hedefine doğru ilerlediğinin ilk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kalite ve güvenlikten ödün verilmiyor

Tim Brooks, "LEGO® ürünleri her zaman, her çocuğa yaratıcı oyun yoluyla kendi dünyasını şekillendirme şansını veren yüksek kaliteli oyun deneyimleri sunuyor. Bitki kökenli polietilenin geleneksel polietilen ile aynı özelliklere sahip olmasından dolayı, çocuklar ve anne-babalar yeni elementlerin kalitesinde veya görünüşlerinde bir fark görmüyorlar" dedi.

Yeni sürdürülebilir LEGO® ürünleri; yumuşak, dayanıklı ve esnek bir plastik olan polietilen'den yapılıyor ve şeker kamışı malzemesine dayanmakla birlikte, teknik olarak geleneksel plastik kullanılarak üretilenlerle aynı özellikleri taşıyor. Gerçekleştirilen testler de LEGO® Group’un sahip olduğu yüksek kalite ve güvenlik standartları ile tüketicilerin LEGO® ürünlerine yönelik beklentilerini karşıladığını gösteriyor. Eşsiz LEGO® parçacığının tasarımı ve LEGO® Group’un 60 yıldır kalite ve güven odaklı politikasından dolayı, LEGO® parçacıklarının hangi dönemde üretilmiş olursa olsun, birbirine uyum göstermekte bir problem yaşamayacağı belirtiliyor.