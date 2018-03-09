Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116915
ALTIN
162.297
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2882
EURO
4.6962

LEGO'dan sürdürülebilir seri

Küçük büyük herkesin kalbini fetheden LEGO® , doğa dostu yepyeni serisiyle de farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. Tüm dünyada gelişim, eğlence ve motivasyon kaynağı olan LEGO® , fenomen haline gelen yapım parçalarını artık şeker kamışı kaynaklı bitki esaslı plastikten hazırlıyor. LEGO® ‘nun şeker kamışı kaynaklı bitki esaslı plastikten üretilen ilk serisinde yapraklar, çalılar ve ağaçlar gibi sayısız eğlence kaynağı bulunuyor ve 2018 yılından itibaren LEGO® tutkunlarıyla buluşuyor.

LEGO'dan sürdürülebilir seri

Küçük büyük herkesin kalbini fetheden LEGO® , doğa dostu yepyeni serisiyle de farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. Tüm dünyada gelişim, eğlence ve motivasyon kaynağı olan LEGO® , fenomen haline gelen yapım parçalarını artık şeker kamışı kaynaklı bitki esaslı plastikten hazırlıyor. LEGO® ‘nun şeker kamışı kaynaklı bitki esaslı plastikten üretilen ilk serisinde yapraklar, çalılar ve ağaçlar gibi sayısız eğlence kaynağı bulunuyor ve 2018 yılından itibaren LEGO® tutkunlarıyla buluşuyor.

09 Mart 2018 Cuma 14:26
2428 Okunma
LEGO'dan sürdürülebilir seri

Şeker kamışından elde edilen bitki esaslı plastikten üretilen, sürdürülebilir LEGO® ürünlerinin üretimi başladı. Yeni sürdürülebilir LEGO® parçaları ilk olarak 'botanik' öğeleri içeriyor. Bu çevreci yeni eğlence yapım parçaları arasında yapraklar, çalılar ve ağaçlar yer alıyor.

LEGO® Group Çevresel Sorumluluk Başkan Yardımcısı Tim Brooks, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “LEGO® Group olarak, dünyamızı olumlu yönde etkilemek istiyoruz ve sürdürülebilir materyalleri kullanan çocuklar için mükemmel oyun ürünleri yapmak için çok çalışıyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir kaynaklı plastikten üretilen ilk LEGO® unsurlarının üretim aşamasında olmasından ve bu yıl LEGO® mağazalarında yer alacak olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Bu, tüm LEGO® parçacıklarımızı sürdürülebilir materyallerle üretme konusundaki iddialı taahhüdümüz için mükemmel bir ilk adım” dedi.

Sürdürülebilir plastik ile LEGO® üretimine başlanması, LEGO® Group’un 2030 yılında tüm ürünlerini sürdürülebilir plastikten üretme hedefine doğru ilerlediğinin ilk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kalite ve güvenlikten ödün verilmiyor

Tim Brooks, "LEGO® ürünleri her zaman, her çocuğa yaratıcı oyun yoluyla kendi dünyasını şekillendirme şansını veren yüksek kaliteli oyun deneyimleri sunuyor. Bitki kökenli polietilenin geleneksel polietilen ile aynı özelliklere sahip olmasından dolayı, çocuklar ve anne-babalar yeni elementlerin kalitesinde veya görünüşlerinde bir fark görmüyorlar" dedi.

Yeni sürdürülebilir LEGO® ürünleri; yumuşak, dayanıklı ve esnek bir plastik olan polietilen'den yapılıyor ve şeker kamışı malzemesine dayanmakla birlikte, teknik olarak geleneksel plastik kullanılarak üretilenlerle aynı özellikleri taşıyor. Gerçekleştirilen testler de LEGO® Group’un sahip olduğu yüksek kalite ve güvenlik standartları ile tüketicilerin LEGO® ürünlerine yönelik beklentilerini karşıladığını gösteriyor. Eşsiz LEGO® parçacığının tasarımı ve LEGO® Group’un 60 yıldır kalite ve güven odaklı politikasından dolayı, LEGO® parçacıklarının hangi dönemde üretilmiş olursa olsun, birbirine uyum göstermekte bir problem yaşamayacağı belirtiliyor.

LEGO® BOOST ile LEGO® parçalarına hayat kat!
LEGO® BOOST ile LEGO® parçalarına hayat kat!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bereket Döner ilk 500'e 'Holding' olarak girecek
Bereket Döner ilk 500'e 'Holding' olarak girecek
Sanmar denizcilik römorkörlerine Türk Loydu güvencesi
Sanmar denizcilik römorkörlerine Türk Loydu güvencesi
Fransız bilgi birikiminin Formula e'deki yansıması : DS E-TENSE FE 19
Fransız bilgi birikiminin Formula e'deki yansıması : DS E-TENSE FE 19

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim