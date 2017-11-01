LC WAIKIKI’ den yeni yıla özel koleksiyon

Özel günlerin vazgeçilmez rengi siyahın hakim olduğu LC Waikiki yeni yıl koleksiyonunda pullu bluzlar, püsküllü etekler, taşlı pantolonlar ve elbiseler yılbaşı atmosferine ayak uyduruyor. Yılbaşı denince ilk akla gelen renklerden kırmızı ise yine başrolü üstleniyor. Kadifenin yumuşaklığı, dantelin romantik havası ve taşların parıltıları yeni yıl havasını koleksiyona taşıyor.

LC Waikiki’nin yeni yıla özel hazırladığı koleksiyon göz kamaştırıcı parçalarla hayat buluyor. Bu özel günde tarzını yansıtmak isteyenlere geniş seçenekler sunan koleksiyon zarif siluetinize eşlik ediyor. Tül detayların romantik bir hava kattığı elbiseleri tamamlayan kadife ceketler, parıltılı kazaklarla kombinelebilirken taşlarla hareketlenen pantolonlarla uyum yakalıyor.Basın Bülteni