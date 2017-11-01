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LC WAIKIKI’ den yeni yıla özel koleksiyon

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:28
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LC Waikiki yeni yıl için özel bir koleksiyon hazırladı. Yeni bir yıla merhaba derken her zamankinden şık ve tarzını yansıtan bir tasarım arayanlar için hazırlanan koleksiyonda, siyahın hakimiyetinin yanı sıra parlak detaylar dikkat çekiyor.

LC WAIKIKI' den yeni yıla özel koleksiyon
 LC Waikiki’nin yeni yıla özel hazırladığı koleksiyon göz kamaştırıcı parçalarla hayat buluyor. Bu özel günde tarzını yansıtmak isteyenlere geniş seçenekler sunan koleksiyon zarif siluetinize eşlik ediyor. Tül detayların romantik bir hava kattığı elbiseleri tamamlayan kadife ceketler, parıltılı kazaklarla kombinelebilirken taşlarla hareketlenen pantolonlarla uyum yakalıyor.

Özel günlerin vazgeçilmez rengi siyahın hakim olduğu LC Waikiki yeni yıl koleksiyonunda pullu bluzlar, püsküllü etekler, taşlı pantolonlar ve elbiseler yılbaşı atmosferine ayak uyduruyor. Yılbaşı denince ilk akla gelen renklerden kırmızı ise yine başrolü üstleniyor. Kadifenin yumuşaklığı, dantelin romantik havası ve taşların parıltıları yeni yıl havasını koleksiyona taşıyor.

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