Lazzoni Hotel'de, sıradışı bir spa deneyimi..

“Ulaşılabilir Lüks” kavramını ilke edinen Lazzoni Hotel, “Onni Spa” ile de farkını ortaya koyuyor. 650 metrekarelik bir SPA kompleksine sahip Lazzoni Hotel’de; 60 metrekarelik kapalı havuz, VIP masaj odası, üç ayrı masaj odası, sauna, jakuzi, buhar odası, dinlenme odası, ılıklık alanı ve özel kabin ile birlikte toplam altı kurnalı Türk hamamı yer alıyor. Masaj odalarının üçü tekli. VIP Masaj Odası ise keşfedilmeye değer! İçerisinde bir adet çift masaj yatağı, jakuzi, sauna ve dinlenme alanı mevcut.

Lazzoni Hotel’in “Onni Spa”sında Masajlardan Masaj Beğenin!

Orta ve derin baskı tekniklerinin kullanıldığı, tüm vücuda uygulanan; kan dolaşımını hızlandırıp kas gerilimini azaltarak konsantrasyonu güçlendiren “İsveç Masajı”ndan ağrı giderici “Miyoterapi”ye, “Baş Masajı”ndan “Refleksoloji”ye, “Spor Masajı”ndan “Anti-Stres Masajı”na, Onni Spa’da masajlardan masaj beğenin! Uzman terapistler her zaman hizmetinizde…

“Türk Hamamı”nda Lazzoni Hotel Ayrıcalığı

Lazzoni Hotel’de yer alan “Onni Spa”nın Türk Hamamı da geleneksel “hamam” kavramını bir üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda masaj bakımı da alan misafirlere terapi sonrası bitki çayından Beyoğlu gazozuna, farklı ikramlarda bulunuyor. Eğer vaktiniz kısıtlıysa, yalnızca 20 dakikalık “Ekspres Hamam” hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

“Onni Spa”da fiyatlar da son derece uygun. Masajlar ile hamam bakımları 180 TL’den başlayan fiyatlarla! Ayrıca 09.00-14.00 saatleri arasında otelde konaklayan misafirlere tüm terapi bakımları yüzde 20 indirimli.

Haliç’in kıyısında, denize nazır konumlandırılmış Lazzoni Hotel, İstanbul’un tarihi dokusuna, iş merkezlerine, alışveriş ve eğlence komplekslerine yakınlığı ile iş ziyaretleri, toplantılar ve şehri keşfetmek isteyenler için benzersiz bir konumda…

Misafir ağırlamayı bir sanat olarak gören “Lazzoni Ailesi ise “Onni Spa ve Hamam”da da farklılığını ortaya koyuyor.

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