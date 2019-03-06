Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
103583
ALTIN
224.801
DOLAR
5.4330
STERLİN
7.1539
EURO
6.1493

Lazzoni Hotel'de, sıradışı bir spa deneyimi..

Lazzoni Hotel’in “Onni Spa”sı, şehrin stresinden uzaklaşmak, rahatlamak, motivasyon kazanmak isteyenler için… Kendinize “sağlık ve güzellik” hediye edin

Lazzoni Hotel'de, sıradışı bir spa deneyimi..

Lazzoni Hotel’in “Onni Spa”sı, şehrin stresinden uzaklaşmak, rahatlamak, motivasyon kazanmak isteyenler için… Kendinize “sağlık ve güzellik” hediye edin

06 Mart 2019 Çarşamba 13:55
1235 Okunma
Lazzoni Hotel'de, sıradışı bir spa deneyimi..

“Ulaşılabilir Lüks” kavramını ilke edinen Lazzoni Hotel, “Onni Spa” ile de farkını ortaya koyuyor. 650 metrekarelik bir SPA kompleksine sahip Lazzoni Hotel’de; 60 metrekarelik kapalı havuz, VIP masaj odası, üç ayrı masaj odası, sauna, jakuzi, buhar odası, dinlenme odası, ılıklık alanı ve özel kabin ile birlikte toplam altı kurnalı Türk hamamı yer alıyor. Masaj odalarının üçü tekli. VIP Masaj Odası ise keşfedilmeye değer! İçerisinde bir adet çift masaj yatağı, jakuzi, sauna ve dinlenme alanı mevcut.

Lazzoni Hotel’in “Onni Spa”sında Masajlardan Masaj Beğenin!

Orta ve derin baskı tekniklerinin kullanıldığı, tüm vücuda uygulanan; kan dolaşımını hızlandırıp kas gerilimini azaltarak konsantrasyonu güçlendiren “İsveç Masajı”ndan ağrı giderici “Miyoterapi”ye, “Baş Masajı”ndan “Refleksoloji”ye, “Spor Masajı”ndan “Anti-Stres Masajı”na, Onni Spa’da masajlardan masaj beğenin! Uzman terapistler her zaman hizmetinizde…

“Türk Hamamı”nda Lazzoni Hotel Ayrıcalığı

Lazzoni Hotel’de yer alan “Onni Spa”nın Türk Hamamı da geleneksel “hamam” kavramını bir üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda masaj bakımı da alan misafirlere terapi sonrası bitki çayından Beyoğlu gazozuna, farklı ikramlarda bulunuyor. Eğer vaktiniz kısıtlıysa, yalnızca 20 dakikalık “Ekspres Hamam” hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

“Onni Spa”da fiyatlar da son derece uygun. Masajlar ile hamam bakımları 180 TL’den başlayan fiyatlarla! Ayrıca 09.00-14.00 saatleri arasında otelde konaklayan misafirlere tüm terapi bakımları yüzde 20 indirimli.

Haliç’in kıyısında, denize nazır konumlandırılmış Lazzoni Hotel, İstanbul’un tarihi dokusuna, iş merkezlerine, alışveriş ve eğlence komplekslerine yakınlığı ile iş ziyaretleri, toplantılar ve şehri keşfetmek isteyenler için benzersiz bir konumda…

Misafir ağırlamayı bir sanat olarak gören “Lazzoni Ailesi ise “Onni Spa ve Hamam”da da farklılığını ortaya koyuyor.

Bir an önce keşfedin

Anahtar Kelimeler:
Lazzoni OtelSPA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAHLE TechPRO, artık Avrupa’da hizmetinizde
MAHLE TechPRO, artık Avrupa’da hizmetinizde
Şahinler'den 50 milyon dolarlık yatırım
Şahinler'den 50 milyon dolarlık yatırım
Weidmüller Türkiye’ye Yeni Genel Müdür
Weidmüller Türkiye’ye Yeni Genel Müdür
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim