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LASDER üst düzey yönetiminde görev değişimi

13 Mart 2017 Pazartesi 14:16
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LASDER Genel Sekreterliği ve İktisadi İşletme Genel Müdürlüğü görevlerine Erdal Kurt atandı. Erdal Kurt; LASDER’den önce TOTAL OIL A.Ş.’de satınalma müdürlüğü, pazarlama grup müdürlüğü ve kurumsal ilişkiler müdürlüğü görevlerinde bulundu

LASDER üst düzey yönetiminde görev değişimi
Lastik Sanayicileri Derneği’nde (LASDER) Genel Sekreterlik ve İktisadi İşletme Genel Müdürlük görevlerini bundan böyle Erdal Kurt yürütecek. Profesyonel çalışma hayatında, 1990-2001 yılları arasında hızlı tüketim malları sektöründe Tespo Cash & Carry, Unilever, Kipa, Metro, Booker International ve Tansaş firmalarında çeşitli pozisyonlarda görev yapan Erdal Kurt, 2001-2016 yılları arasında ise enerji sektöründe TOTAL OIL A.Ş.’de sırasıyla satınalma müdürlüğü, pazarlama grup müdürlüğü ve kurumsal ilişkiler müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1966 doğumlu Erdal Kurt; Ankara Yükseliş Koleji, Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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