LASDER üst düzey yönetiminde görev değişimi

Lastik Sanayicileri Derneği’nde (LASDER) Genel Sekreterlik ve İktisadi İşletme Genel Müdürlük görevlerini bundan böyle Erdal Kurt yürütecek. Profesyonel çalışma hayatında, 1990-2001 yılları arasında hızlı tüketim malları sektöründe Tespo Cash & Carry, Unilever, Kipa, Metro, Booker International ve Tansaş firmalarında çeşitli pozisyonlarda görev yapan Erdal Kurt, 2001-2016 yılları arasında ise enerji sektöründe TOTAL OIL A.Ş.’de sırasıyla satınalma müdürlüğü, pazarlama grup müdürlüğü ve kurumsal ilişkiler müdürlüğü görevlerini yürüttü.

1966 doğumlu Erdal Kurt; Ankara Yükseliş Koleji, Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, ileri derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.