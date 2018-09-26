LAMP 83’ten ihracatta beş yeni imza

30 yılı aşkın süredir ihracat yapan ve 2025 kurum vizyonu kapsamında çalışmaya devam eden LAMP 83, imzaladığı beş yeni distribütörlük anlaşması ile kendi markasını taşıyan ürün ve sistemlere düzenli bir dağıtım ağıyla erişilebilen ülke sayısını daha da arttırdı.

Bu sene başında Avrupa’dan yurtdışı ağına eklediği Hollanda ve Belçika ile ihracat faaliyetlerine hız veren LAMP 83, Katar’dan Lighting Solutions, Ürdün’den Jordan Bautak Company, Makedonya’dan Manex Lighting, Gürcistan’dan Decorum ve Karadağ’dan Temas Lighting ile imza atılan yeni işbirlikleri sayesinde, farklı coğrafyalarda ışığını parlatmaya devam ediyor. Doha, Katar’da faaliyetlerini sürdüren Lighting Solutions, aydınlatma sektöründe hem danışmanlık, hem de ürün tedariği ile müşterilerine komple bir çözüm sunuyor. Ürdün merkezli Jordan Bautak Company ise, 40 yılı aşkın süredir enerji, turizm, kimya, telekomünikasyon ve perakende başta olmak üzere, farklı sektörlerde önemli markalara hizmet veriyor.

Makedonya’da faaliyet gösteren en önemli aydınlatma firmalarından biri olarak dikkat çeken Manex Lighting, sunduğu farklı seçeneklerle öne çıkarken, şirketin ofis, rezidans ve perakende sektöründe gerçekleştirdiği önemli projeler bulunuyor. LAMP 83’ün Gürcistan’daki yeni temsilcisi Decorum, ulusal referansları arasında yer alan Milli Olimpiyat Komitesi ve Hükümet İdari Merkezi projeleri dışında Audi, Toyota ve McDonald’s gibi global markalarla önemli projeler gerçekleştirmiş vaziyette. Karadağ’ın önde gelen aydınlatma firmalarından biri olan Temas Lighting ise, hastane, otel, lüks rezidans ve perakende sektörü gibi alanlarda hizmet sunuyor.

Büyüme stratejisinde ihracat satış noktalarını kalıcı bir şekilde yapılandırmak isteyen LAMP 83, imza attığı yeni anlaşmalarla, farklı coğrafyalardaki pazarlara ürün ve hizmetlerini doğrudan sunma şansı yakalarken, uluslararası rekabette önde yer alarak, artan ihracat payıyla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Kurumsal vizyonu ve büyüme planları çerçevesinde, düşük kalite / düşük fiyat rekabetinin etkin olduğu pazarlar yerine; tasarım, kalite, sistem çözümü, nitelik ve hizmet yoğun pazarlara konsantre olan LAMP 83, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Kısacası 1963 yılında Karaköy Bankalar caddesinde başlayan LAMP 83 ışığının yolculuğu, 55 yıl sonra uluslararası pazarlarda güvenle sürüyor.