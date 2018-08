Lamborghını, Rekorunu Pİrelli “P Zero” lastikleriyle kırdı

Almanya'nın 20.6 km'lik yeşil cehennem olarak anılan meşhur pisti Nürburgring’de bu yıl Lamborghini tarafından yeni bir rekor kırılırken, Pirelli’nin 2010'da başlayan rekorlar serisi de kesintisiz olarak devam etti. Son sekiz yıldır Pirelli “P Zero” lastikleri ile donatılmış araçlar Almanya’daki zorlu parkurda tam sekiz rekor kırdı. Bu yıl da Nürburgring'i 6 dakika 44.97 saniyede turlayarak, yeni bir rekor kıran Lamborghini Aventador SVJ, Pirelli’nin P Zero lastikleri yardımıyla her turda 2 saniye birden kazandı.

Almanya'nın zorluğuyla “Yeşil Cehennem” olarak bilinen meşhur pisti Nürburgring’de bu yıl 6 dakika 44.97 saniyelik tur zamanıyla yeni bir rekor kırılırken, Pirelli’nin 2010'da başlayan rekorlar serisine bir yenisi daha eklendi. Son sekiz yıldır Pirelli “P Zero” lastikleri ile donatılmış araçlar bu zorlu parkurda sekiz rekor birden kırdı. Bu başarıda, motor sporları lastiği olduğu kadar yol kullanımı için de homologasyonu (üretici onayı) bulunan Pirelli’nin “P Zero - Trofeo R” lastikleri önemli rol oynadı.

Almanya Nürburgring’de en son rekor, geçtiğimiz günlerde 6 dakika 44.97 saniyelik tur zamanıyla yeni bir standart belirleyen Lamborghini Aventador SVJ tarafından kırıldı. Bu, Lamborghini tarafından son üç yılda kırılan ikinci rekor oldu. Yedi dakikanın altına inen Aventador LP-750-4 SV ile başlayan ve Huracan Performante ile devam eden başarılı kariyere şimdi de Aventador SVJ modeli eklendi.

Aventador SVJ, müşterilere standart olarak Pirelli “P Zero” lastiklerle teslim edilecek

Lastiklerin özelliklerini otomobilin özelliklerine uyarlayarak performansı maksimize etmeyi başaran Lamborghini ve Pirelli mühendislerinin yakın iş birliği sonucu “P Zero Corsa” ve “P Zero Trofeo R” lastiklerinin Aventador SVJ'ye özel yeni versiyonları geliştirilmiş bulunuyor. Ayrıca, V12 motora sahip Lamborghini Aventador SVJ’nin satışa sunulacak en son versiyonu standart olarak Pirelli “P Zero Corsa” lastiklerle müşterilere teslim edilecek. Ayrıca, bu yıl Nürburgring’de rekor kıran “P Zero Trofeo R” lastikler de opsiyonel donanım olarak müşterilere sunulacak.

Pirelli “P Zero Corsa” lastikler Aventador SVJ’ye her turda iki saniye kazandırdı

P Zero lastiklerinin geliştirme sürecinde referans alınan değerlerden biri İtalya'daki Nardo pistinde elde edilen tur zamanı oldu. Bu pistte “P Zero Corsa” donanımlı önceki Aventador SV modeline kıyasla Aventador SVJ ve üzerindeki özel geliştirilen P Zero Corsa lastikler, her turda iki saniye kazandırdı. Bu yeni Lamborghini modeli için esas zorluk, dört tekerli çekiş sistemi ile dört tekerli direksiyon sistemini birleştirmek oldu. Ayrıca, Haldex debriyaj sisteminde baskı yaratılmaması için torku optimal biçimde dağıtmak amacıyla lastiklerin tutarlı bir rotasyonu da garanti etmesi gerekiyordu.

Her otomobil için özel olarak geliştiriliyor ve markaya özel işaretle ayrılıyor

Nurburgring Nordschleife, sürüş tutkusu olan herkes gibi en performans odaklı modellerini geliştirmek için 20,6 kilometrelik zorlu pisti kullanan dünyanın lider otomobil üreticileri tarafından da seviliyor. Pirelli de sayısı 1028’e ulaşan özel homologasyona (üretici onayı) sahip P Zero lastiklerinin tüm farklı versiyonlarının ince ayarlarını yapmak için efsanevi Nordschleife pistini kullanıyor. Söz konusu homologasyonlar, otomobillerinin her modelin performansını tamamlayabilecek lastiklerle donatılmasını sağlamak isteyen üreticilerin taleplerine göre oluşturuluyor. Dolayısıyla her otomobil, yanağındaki özel işaretlerle ayırt edilebilen kendi Pirelli P Zero lastiğine sahip oluyor. Örneğin, Lamborghini için “L” işareti kullanılıyor