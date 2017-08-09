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Lacivert’te kahvaltı keyfini tüm hafta sonu yaşayın

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
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Eşsiz manzarası ve lezzetleriyle misafirlerine her zaman “en iyiyi” sunan Lacivert, gelenekselleşen Pazar brunch’ını artık cumartesi günleri de misafirlerine sunuyor. Bir kahvaltıdan çok daha fazlasını bulacağınız brunch menüsü, hafta sonunuza hem keyif hem de lezzet katıyor.

Lacivert'te kahvaltı keyfini tüm hafta sonu yaşayın
Boğaza hakim konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İstanbul’un en seçkin restoranlarından biri olan Lacivert, brunch keyfini tüm hafta sonu boyunca sunmaya başladı. Var olan birbirinden güzel lezzetlerin ve yöresel tatlarının yanı sıra sokak lezzetlerinin de yer aldığı Lacivert’in brunch menüsü, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Lacivert’in Executive Şef’i Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı brunch’ta Türkiye'nin dört bir yanından deneyebileceğiniz ballar, birbirinden farklı reçeller, Konya'dan, Mengen'den, Van'dan, Erzurum'dan ve daha birçok yöreden gelen peynirler ve birbirinden lezzetli diğer kahvaltılık ürünler masanızı süslüyor. Anadolu mutfağının özgün tatlarından yöresel lezzetlere kadar pek çok farklı alternatifi bir arada sunan Lacivert, kahvaltı keyfini uzatacak döner, fırın patates, nohutlu tavuklu pilav, BBQ tükürük köftesi, kokoreç, kıymalı üzümlü kol böreği, pizza fırınından otlu kır pidesi ve Şam tatlısı gibi sokak lezzetlerini de menüsüne ekledi. Her hafta farklı sokak lezzetlerinin sunulacağı zengin brunch, misafirlerinin damağında unutulmaz tatlar bırakacak.

Boğaz manzaralı geniş terası ile misafirlerine eşsiz bir kahvaltı deneyimi yaşatan Lacivert, cumartesi ve pazar günleri saat 10.00 ila 14.00 saatleri arasında sunduğu brunch ile hafta sonuna keyif katıyor.
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