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Kuzu Holding’in Yeni Projesi , Urla’nın Yeni Yüzü The Village Urla

27 Ekim 2017 Cuma 14:44
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Kuzu Holding, Urla Kekliktepe mevkiinde, toplam 50.000 m2lik bir alanda deniz ve orman konseptiyle tasarlanan The Village Urla projesini duyurdu. Kuzu Holding’in bir iştiraki olan CLUB 35, doğanın ve işlevselliğin ön planda olduğu, yaratıcı konseptlerle tasarlanan projeleriyle, alışıldık gayrimenkul kavramının ötesine geçen yaşam alanları inşa ediyor. Kuzu Holding, son olarak Urla ve Çeşme'deki projeleriyle yeni yaşam stilleri geliştiriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu, The Village Urla projesinin yanı sıra önümüzdeki dönem hayata geçirecekleri projeleri de kamu oyuna tanıttı.

Kuzu Holding'in Yeni Projesi , Urla'nın Yeni Yüzü The Village Urla
Uluslararası tecrübeli yönetimi 20 yıldan bu yana konut, otel, altyapı ve sanayi yapıları gibi farklı alanlarda Türkiye, Amerika ve Almanya’da pek çok alt ve üstyapı projesi inşa eden Kuzu Holding, gayrimenkul projelerinin ötesine geçerek, konsept inşasına yoğunlaştığı projelerinin son etabında Urla ve Çeşme'de yeni yaşam stilleri geliştiriyor. 
Kekliktepe mevkiinde, toplam 50.000 m2 lik alanda, 21 villanın inşa edileceği The Village Urla projesinde, her villanın kendine ait 2.000 m - 2.500 m2 bahçelerinde, tüm villaların özel havuzu ve otoparkı bulunacak. 3 farklı tipten oluşan villalar, 346 - 376 metrekare aralığında olacak. 5 metre tavan yüksekliğiyle inşa edilecek villalarda, şömineli bir salon, 4 ve 5 yatak odası, çalışma odası, çamaşır odası ve isteğe göre sauna odası yer alacak. 

Lüksün Yeşil Hali
Üst düzey bir mimarlık anlayışı ile tasarlanan  villaların etrafında çam ve zeytin ormanları bulunuyor. Deniz ve orman konseptine sahip villaların kendi arazileri de çeşitli ağaçları barındırıyor. Bu özellikleriyle villalar, sahiplerine maksimum düzeyde müstakil bir hayat sunacak. 
Villaların isimleri, ülkemizde yetişen ağaçlardan seçildi. "Ardıç Villası, "Sığla Villası" , ‘’İncir Villası’’ gibi isimlerin verildiği villaların her birinin, kendine özgü bir ağaç hikayesi var. 

Sadece 21 Villa
Projenin inşaatı Eylül 2017'de başladı. Tamamlanma tarihi olaraksa Eylül 2020 hedefleniyor. Sınırlı sayıdaki villaların fiyatı 1.5 milyon dolar civarında olacak. Urla, son 2 yılda İstanbul'dan yaklaşık 18 bin kişilik bir göç alan bir yarımada. Huzuru ve doğayı arayan, özellikle Urla’ya yoğun ilgi gösteriyor.
Basın toplantısında konuşan Kuzu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu, bu projede yeşilin huzurunu ve  dinamizmini hayata geçirdiklerini belirterek “Projemiz  The Village Urla’da modern yaşam doğa ile buluşacak. Biz Kuzu Holding olarak insanların ruhuna hitap edecek projeler inşa ediyoruz. İnsandan yola çıkarak doğanın kendi peyzajı içinde, insanların özlem duyduğu mekanlar tasarlıyoruz. Lokasyon seçimini de bu kriterlere göre gerçekleştiriyoruz. İşte The Village Urla’da 2,5 dönüm arazi içinde bir villa yapmamızın nedeni de bu. Bu projede geleneksel değerleri modern mimari, tasarım ve teknoloji ile birleştireceğiz. Projemizdeki en büyük iddiamız, binlerce ağaçtan oluşan ormanımız yani doğamız”  diye konuştu. 
Kuzu Holding
Kuzu Holding, gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve portföy yönetimi alanlarında uzmanlaşmış Berlin merkezli, Türkiye, Avrupa ve Amerika’da faaliyet gösteren bir şirkettir.
Kuzu Holding çatısı altında proje geliştiren, lüks konut ve oteller tasarlayan, inşa eden ve pazarlayan; ekonomik olarak birbirlerinden bağımsız fakat birbirlerini tamamlayan şirketler yer almaktadır. Holding şirketlerinin gerçekleştirdiği uluslararası işbirlikleri neticesinde, gayrimenkul sektörünün tüm değer zincirini kapsayan hizmetlerini tek elden sunmaktadır.
Kuzu Holding, gayrimenkul yatırım sektöründe 20 yıldan fazla deneyimi olan güçlü bir kadroyla kurulmuştur. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri bireysel olarak, konut ve otel projeleri, ofis binaları, altyapı ve sanayi yapıları gibi farklı alanlarda Türkiye, Almanya ve ABD’de başarılı projeler gerçekleştirmişlerdir. Kuzu Holding, uluslararası fon şirketlerinin ve yabancı yatırımcıların işbirliği konusunda tercih ettiği bir şirket haline gelmiştir.
Kuzu Holding'in alt kuruluşları, Hilton Worldwide ile 22 yıllık franchaise anlaşması imzalayarak, Türkiye’nin farklı bölgelerinde 5 yıldızlı Hilton markası altında işletilecek oteller inşa etmektedir. Kuzu Holding kuruluşları farklı alanlarda görev almaları, yenilikçi çözümleri ve geliştirdikleri projelerle emsalsiz projelerin altına imzalarını atmaya devam etmektedir.


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