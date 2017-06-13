"KUZEY IRAK'IN BAĞIMSIZLIĞI YANLIŞ BİR ADIMDIR"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörist cenazesinde birbirlerini ezen, sözüm ona milletvekilleri, yazarlar, aydınlar, gazeteciler, Aybüke öğretmenimiz için, terör örgütünün katlettiği diğer masumlar için kıllarını kıpırdattılar mı?" diye konuştu.

'PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi birbirinden ayıramazsınız'

Erdoğan, "PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi birbirinden ayıramazsınız. YPG de PYD de bunların her ikisi de PKK'nın düşük çocuklarıdır; bunu böyle biliniz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'da, kimlerin darbelere karşı olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Körfez'de oynanan oyunun içerisinde de bu aktörlerin rol almadığını kimse iddia edemez." dedi.

'Kuzey Irak'ın bağımsızlığı yanlış bir adımdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak'ın bağımsızlığı ile ilgili bir adım atmak, Irak'ın toprak bütünlüğüne bir tehdittir ve yanlış bir adımdır." diye konuştu.

'Suudi Arabistan Kralı, Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir'

"Hakkında adeta bir idam kararı verilen bir ülke (Katar) söz konusu." diye Erdoğan, "Suudi Arabistan Kralı, Körfez'in büyüğü olarak bu işi çözmelidir, bu iş için atılması gereken adımlara öncülük etmelidir diye özellikle düşünüyorum." ifadesini kullandı.

'İçtüzük çıkana kadar tatil olmamalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut İçtüzük bitmiştir, tükenmiştir; bununla parlamento çalışmaz, çalıştırılmaz; bunu görüyoruz. Bu hafta sonu nasıl ki tatil yok diyorlarsa, İçtüzük çıkana kadar tatil olmamalı ve bu iş bitmeli." dedi.



AA

Anadolu Haber Ajansı