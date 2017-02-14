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Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

14 Şubat 2017 Salı 17:43
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Beykoz'da bir su kuyusuna düşen köpek, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı tarafından yapılan robot kollar yardımıyla çıkarıldı

Kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı
İSTANBUL (AA) - Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen köpek yavrusu kurtarıldı.

Dereseki Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpeğin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine 11 gündür süren kurtarma çalışmalarına destek veren Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarma operasyonuna yaptıkları robotik kolla katılan liseli öğrenciler, çalışmalarını kameralarla kayıt altına aldı.

Öğrencilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kuyudan çıkarılan köpeğin sağlıklı olduğu görüldü.

Beykoz'da 70 metre derinliğinde ve 30 santimetre çapındaki su kuyusuna düşen ve vatandaşların ihbarı sonucu fark edilen kangal cinsi köpek için 11 gündür İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, belediye ekipleri ve hayvan hakları savunucularının katılımıyla kurtarma çalışması yürütülüyordu.


Anadolu Haber Ajansı
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