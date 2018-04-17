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Kuveytli turizmciler Wish More Hotel İstanbul'da buluştu

OTSAD’ın daveti ile İstanbul’a gelen Kuveytli turizmciler, Türkiye’deki meslektaşları ile Wish More Hotel Istanbul’da buluşarak Ortadoğu pazarı hakkında görüşmeler yaptı.

Kuveytli turizmciler Wish More Hotel İstanbul'da buluştu

OTSAD’ın daveti ile İstanbul’a gelen Kuveytli turizmciler, Türkiye’deki meslektaşları ile Wish More Hotel Istanbul’da buluşarak Ortadoğu pazarı hakkında görüşmeler yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 11:31
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Kuveytli turizmciler Wish More Hotel İstanbul'da buluştu

Türkiye ile Ortadoğu arasında turizm köprüsü kurmak amacıyla kurulan Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği, Wish More Hotel Istanbul’da düzenlediği workshop ile Kuveytli ve Türk turizmcileri bir araya getirdi.

OTSAD ve Wish More Hotel Istanbul’un işbirliği ile gerçekleşen workshop’ta, acenteler ve otel işletmecileri B2B görüşme fırsatı yakalayarak, geleceğe yönelik olası işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kuveyt Seyahat Acenteleri Başkanı Muhammed Al Muatiri ve TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Baraner’in yanı sıra Kuveyt basınının da katılım gösterdiği etkinlikte, OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk ve Wish More Hotel İstanbul Genel Müdürü Erkan Akkurt tarafından, gelen misafirlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:51
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