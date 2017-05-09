KUVEYT'İN YENİ HAVALİMANINA TÜRK İMZASI

KUVEYT (AA) - Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasının temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el-Sabah'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İki ülke milli marşlarının çalınması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el-Sabah'ın yanında Kuveyt Bayındırlık Bakanı ile Sivil Havacılık Genel Müdürü ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldı.

Bayındırlık Bakanı Abdurrahman Abdulkerim El-Mutavva törende yaptığı konuşmada, yeni terminal binası projesinin iki ülke işbirliğinin bir meyvesi olarak ortaya çıktığını, bu projenin bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olmasını umut ettiğini ifade etti.

"Sivil havacılık için önemli olan bu günde değerli misafirimiz ile beraber yeni havalimanının temel atma törenini" geçekleştirdiklerini dile getiren Sivil Havacılık Genel Müdürü Şeyh Selman Hamud Al Sabah, söz konusu projenin önemli olduğunu, vatandaşların ihtiyaçlarını "üstün teknoloji" ve "çevre dostu yapısı" ile karşılayacağını belirtti.

Al Sabah, yeni terminal binası ile yolcuların ihtiyaçlarının karşılanacağını, bununla birlikte transit ve kargo bölümünün Kuveyt havalimanına olumlu bir ivme katacağını söyledi.

Anadolu Haber Ajansı