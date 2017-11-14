KUVEYT TÜRK’TEN 555 MİLYON TL NET KÂR

Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2017’nin üçüncü çeyreğinde de kârlılığını artırarak büyümesine devam etti. 2017 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan banka, net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırarak 555 milyon TL net kâra ulaştı. Geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerle sektöre ilkleri sunan Kuveyt Türk’ün yılın üçüncü çeyreğinde topladığı fon büyüklüğü, 2016 yılsonuna göre yüzde 19,2 artışla 38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 23,1 artışla 36,9 milyar TL’ye ulaştı. Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 54,6 milyar TL, öz varlıkları ise 4,5 milyar TL oldu.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk olarak kurulduğumuz günden bu yana katılım bankacılığı ilkelerinden, hizmet kalitemizden ve sağlam bankacılık anlayışımızdan ödün vermeden, sunduğumuz hizmetlerin kapsamını sürekli genişleterek çeşitlendiriyoruz. Bir yandan fiziksel şube ağımızı genişletirken diğer yandan dijital bankacılık hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. ‘Senin Bankan Dijital Bankacılık’ platformumuzla faizsiz dijital bankacılıkta öncü olduğumuz gibi, bir ATM kadar pratik ve bir şube kadar zengin olan XTM konseptimizle müşterilerimize çağrı merkezi yetkilisiyle görüntülü konuşarak bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Operasyonel mükemmelleşme, dijitalleşme, otomatize edilmiş süreçler ve karar destek sistemleriyle verimlilik odağımızı artırıyoruz” dedi.

Ekonomiye yastık altından 12.6 ton altın kazandırdık

Genel Müdür Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk olarak toplumun değişen finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler, müşteri deneyimini mükemmelleştiren inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Altın Günleri, Altına Altın Katılma Hesabı, Çeyrek Altın Hesabı, Altın Veren ATM gibi ürünlerimizle Türkiye’de bankacılık sektöründe ilklere imza atarak bugüne kadar yastık altından ekonomiye 12.6 tona yakın altın kazandırdık. Türkiye’de ilk kez altın veren ATM’yi biz sunduk, şimdi de Altın EFT’yi hayata geçirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yılsonunda devreye almayı planladığımız bu sistemle altının elektronik transferine imkân sağlayacağız” diye konuştu.

Kuveyt Türk’ün büyüme anlamında iyi bir ivme kazandığını kaydeden Ufuk Uyan, “Faaliyetleri çeyrek asrı aşan bankamız, tüm faaliyetlerinde ülke ekonomimize, müşterilerimize ve çalışanlarımıza katma değer sağlamayı hedefliyor. Her dönem olduğu gibi bu dönem de başarılı sonuçlar elde eden bankamız, katılım bankacılığı sektöründeki öncü konumunu pekiştiriyor, bankacılık sektöründeki konumunu ise güçlendirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Hakkında

Kuveyt Türk, kurulduğu 1989 yılından bu yana faizsiz bankacılık sisteminde özenliliği, yatırım alanlarındaki araştırmacılığı, tasarruf sahiplerine ve iş adamlarına çağdaş, istikrarlı, güvenilir, kaliteli ve süratli hizmet sunmayı önceleyen, sürekli eğitim ve gelişimi kendisine ilke edinen bir kurumdur. Yurt içinde ve yurtdışındaki şubeleri ve muhabir bankaları vasıtasıyla, her türlü çağdaş teknolojik imkânları kullanarak, tasarruf sahiplerinin ve yatırımcılarının kaliteli hizmete hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bugün itibariyle Türkiye genelinde 392 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk Katılım Bankası, yurtdışında ise Bahreyn şubesiyle ve Almanya’daki banka iştirakiyle faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir.