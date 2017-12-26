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Kuveyt Türk'ten dijitale özel 6 yeni reklam filmi

Kuveyt Türk, alternatif dağıtım kanallarının yenilikçi ürün ve hizmetlerini, dijital platformlara özel hazırladığı 6 filmden oluşan reklam serisiyle tanıtıyor. Sevilen oyuncu Bilal Çatalçekiç’in canlandırdığı altı ayrı karakter Kuveyt Türk’ün yenilikçi hizmetlerini esprili dille anlatıyor.

Kuveyt Türk'ten dijitale özel 6 yeni reklam filmi

Kuveyt Türk, alternatif dağıtım kanallarının yenilikçi ürün ve hizmetlerini, dijital platformlara özel hazırladığı 6 filmden oluşan reklam serisiyle tanıtıyor. Sevilen oyuncu Bilal Çatalçekiç’in canlandırdığı altı ayrı karakter Kuveyt Türk’ün yenilikçi hizmetlerini esprili dille anlatıyor.

26 Aralık 2017 Salı 15:14
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Kuveyt Türk'ten dijitale özel 6 yeni reklam filmi

Müşterilerinin hayatını kolaylaştıran inovatif ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, “Senin Bankan”, “XTM Şube”, “Cebe Para Gönder”, “QR Kodla Para Çekme”, “5/24 Hazine” ve “Altın Veren ATM” gibi müşterilerinin bankacılık hizmetlerini diledikleri yerde ve zamanda yapabilmesi için geliştirdiği teknolojik çözümleri dijital platformalara özel hazırladığı esprili reklam filmleriyle anlatıyor. Filmler Kuveyt Türk’ün reklam ajansı Gram İstanbul imzasını taşıyor. 

Her bir filmde ilginç işlerle meşgul olan insanları konu alan seride, birçoğumuzun aklına bile gelmeyecek meşgalelere sahip absürt ve komik karakterlerin hikayeleri yer alıyor. Karakterleri canlandıran oyuncu Bilal Çatalçekiç, 6 film için 6 ayrı tipe girdi. Yetenekli oyuncu hem güreşçi oldu, hem ürkek bir köpek eğitmeni, hem hırslı bir rekortmen, hem de hayatını halay çekmeye adamış bir halay başı...

Çekimleri 4 gün süren filmlerin yönetmenliğini Oğuz Uydu üstlendi. Yoğun geçen çekimlerde her gün birden fazla filmin sahneleri iç içe çekilirken, oyuncu Bilal Çatalçekiç’in de aynı gün içinde farklı farklı karakterlere girmesi sette eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.12.2017 16:11
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