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Kuveyt Türk geleceğin yöneticilerini arıyor

Kuveyt Türk’ün bankacılık ve bilişim alanında yönetici adaylarını belirleyeceği MT 2018 ve Tekno MT programına başvurular başladı. Adaylara mesleki eğitim programı, bireysel kariyer planlama ve kariyer yönetimi desteğinin yanı sıra bedeli Kuveyt Türk tarafından karşılanacak MBA, yüksek lisans, doktora yapma imkânı da sunuluyor.

Kuveyt Türk geleceğin yöneticilerini arıyor

Kuveyt Türk’ün bankacılık ve bilişim alanında yönetici adaylarını belirleyeceği MT 2018 ve Tekno MT programına başvurular başladı. Adaylara mesleki eğitim programı, bireysel kariyer planlama ve kariyer yönetimi desteğinin yanı sıra bedeli Kuveyt Türk tarafından karşılanacak MBA, yüksek lisans, doktora yapma imkânı da sunuluyor.

14 Mart 2018 Çarşamba 15:00
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Kuveyt Türk geleceğin yöneticilerini arıyor

Son 12 yıldır Türkiye’nin en rekabetçi MT (Management Trainee) programıyla geleceğin yöneticilerini yetiştiren Kuveyt Türk, bu kapsamda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden başarıyla mezun olan adaylara kapılarını açıyor. MT 2018 programı kapsamında seçilen adaylar alacakları temel bankacılık ve kişisel gelişim eğitimlerin yanı sıra Kuveyt Türk’ün farklı bankacılık birimlerinde rotasyon eğitimlerine de katılacak.


Yoğun eğitim sürecinin ardından adaylar, eğitim sürecinde yapılan ölçme-değerlendirmeye ve kariyer hedeflerine göre şube veya genel müdürlükteki birimlerde kariyerlerine devam etme imkânına sahip oluyor. Program kapsamında işe alınan MT’lere Kuveyt Türk tarafından finanse edilecek MBA yapma imkânı da sunuluyor. Kuveyt Türk'ün bireysel kariyer planlama ve kariyer yönetimi desteği de verdiği MT’ler, rekabetçi ve performans bazlı ücretlendirme ve diğer yan haklardan da yararlanabiliyor.


IT liderleri de aranıyor
Kuveyt Türk’ün Tekno MT programında ise kariyerine yazılım mühendisi, veri analisti ve iş analisti olarak başlamayı arzu eden geleceğin IT liderleri aranıyor. API bankacılığı, blockchain, kriptoloji, bilgi güvenliği, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), nesnelerin interneti (IoT) gibi konularla yakından ilgilenen Kuveyt Türk, Türkiye’nin iki Ar-Ge merkezine sahip tek bankası olarak bu çerçevede yetiştireceği Tekno MT’lerle başarılarını daha da artırmayı hedefliyor.

Kuveyt Türk, Tekno MT’lere mesleki eğitim, yüksek lisans ve doktora desteğinin yanı sıra PMP, CBAP, MCPD, MCSA, TOGAF teknik sertifikalar alabilmeleri için katkı sağlıyor. Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerindeki projelerde yer alma imkânı sunulan Tekno MT’ler, patent başvurularında da destekleniyor. Ayrıca Tekno MT’ler rekabetçi ve performans bazlı ücretlendirme ve diğer yan haklardan da yararlanabiliyor.


Son başvuru tarihi 9 Nisan 2018
Kuveyt Türk’ün MT 2018 ve Tekno MT programları kapsamında işe alım süreci yeni programın tanıtımı ve İngilizce sınavıyla başlayacak. Sınavda başarılı olan adaylar Kuveyt Türk’ün kariyer ve işe alım ekibi tarafından yürütülen değerlendirme merkezi uygulamalarına dâhil edilecek. Simülasyon, sunum, grup çalışması, teknik sınav ve diğer değerlendirme araçlarından oluşan sürecin ardından MT ve Tekno MT adayları Kuveyt Türk’ün üst yönetimi tarafından panel mülakatına alınarak belirlenecek.


Adaylar Kuveyt Türk’ün MT 2018 ve Tekno MT programına 9 Nisan 2018 tarihine kadar www.katilbize.com web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Son Güncelleme: 14.03.2018 15:25
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