Kuveyt Türk, Eylül ayında İstanbul’da altın toplama günleri düzenliyor!

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak için öncü çalışmalar gerçekleştiren Kuveyt Türk, İstanbul’da Eylül ayı boyunca Altın Toplama Günlerine devam edecek. 7 Eylül’de Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı Şubesi’nde yapılacak Altın Toplama Günleri ile vatandaşlar altınlarını Kuveyt Türk eksperlerine kontrol ettirme fırsatı bulacak. Kontrolün ardından cari veya altın hesabı olmak üzere belirlenen uygun hesaba yatırılacak altınlar bu sayede hem çalınma gibi risklere karşı güvende olacak hem de sahiplerine tasarruf ve kazanç sağlayacak.

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Altın Toplama Günleri’ni, Eylül ayı boyunca düzenleyecek. Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesaplarını sunmaktadır.

7 Eylül’de Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı Şubesi’nde yapılacak Altın Toplama Günleri kapsamında, vatandaşlar ziynet altınlarını (Çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, kolye vb. her ayarda beyaz ve sarı altın) belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek. Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak.

Altınlar Kuveyt Türk ve TMSF güvencesi altında

Kuveyt Türk’ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin TL’ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınlar çalınma gibi risklere karşı güvende olurken, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağlıyor.

Altın bankacılığı alanında sunduğu inovatif ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de ilklere imza atan Kuveyt Türk, 2011’den günümüze kadar yaklaşık 14 ton altını ülke ekonomisine kazandırdı.

Kuveyt Türk Şirinevler Şubesi: Şirinevler Mah. Meriç Sokak No:25: Sanayi Mh. Süleyman Demirel Cd. No:52

Kuveyt Türk Pendik Şubesi: Doğu Mah. Lokman Hekim Cad. No:14/1

Kuveyt Türk Sütçü İmam Şubesi: Atatürk Mah. Sütçü İmam Cad. No: 127, D:a

Kuveyt Türk Fatih Şubesi: Fevzipaşa Cad. No:42

Kuveyt Türk Sultanbeyli Şubesi: Mehmet Akif Mah. Fatih Bulvarı No:167

Kuveyt Türk Metrokent Şubesi: Yeşil Vadi Cad. Metrokent Konutları D1-D14

Kuveyt Türk Mahmutbey Yolu Şubesi: Hürriyet Mahallesi, Mahmutbey Cd. No:33

Kuveyt Türk Üsküdar Şubesi: Mimar Sinan Mahallesi, Atlas Çk. No5/A

Kuveyt Türk Eyüp Şubesi: Merkez Mah, Fahri Korutürk Cd. No:40A

Kuveyt Türk Çağlayan Şubesi: Hürriyet Mah.Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No:4A

Kuveyt Türk Bağcılar Şubesi: Çınar Mahallesi, İstanbul Cd No:31

Kuveyt Türk Maltepe Şubesi: Cevizli Mah. Bağdat Cad. No: 444-446, D:b

Kuveyt Türk Esenyurt Çarşı Şubesi: Bağlarçeşme Mah, Doğan Araslı Blv. No:149/14

Kuveyt Türk Gaziosmanpaşa Şubesi: Merkez Mahallesi, Salihpaşa Cad No:54

Kuveyt Türk Zeytinburnu Çarşı Şubesi: Yenidoğan Mahallesi, 58. Blv Cd No:105