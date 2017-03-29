Kütüphaneye gelen öğrencilere Rektör'den çorba

Yaklaşık 50 bin öğrencisi bulunan üniversitenin, Balkan yerleşkesinde bulunan kütüphanesinde, 24 saat açık olma özelliğinin yanı sıra, sınav dönemlerinde öğrencilere çorba ikramı da yapılıyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da çorba dağıtımına katıldığı kütüphanede, "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur" sloganıyla öğrenciler, çalışmalarına çorba molası veriyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanenin sınav zamanı yer kalmayacak şekilde dolduğunu söyledi.

Açlığa bağlı enerji tükenmesinin yaşandığı saatlerde öğrencilere "sıcak bir mola" verdirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Tabakoğlu, 'Derslerine daha iyi çalışsınlar, motive olsunlar, enerjileri yükselsin' diye böyle bir uygulama başlattık. Merkez Kütüphane yetmiyor diye tıp fakültesi amfisini de öğrencilerimizin hizmetine açtık. Yeter ki onlar ders çalışsın biz hep yanlarındayız, imkan veririz, yer veririz, çorba veririz. Onlar bizim ülkemizin geleceğini kuracaklar, her şey onlar için. Bu çalışmayı Türk Kızılayı Öğrenci Topluluğumuzla birlikte yapıyoruz, sınav dönemlerinde çorbayı ücretsiz olarak çorba dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Rektör Tabakoğlu, öğrenci odaklı çalışmalarının süreceğini, bu kapsamdaki "Bir öğrenci de sen okut - Öğrenci dostu Apartman" projelerinden de öğrencilere sağlanan bursların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığını anlattı.

Türk Kızılayı Topluluk Başkanı İrem Tunalı, kendilerinin de sınavları olmasına rağmen arkadaşları için bir anlamda fedakarlık göstererek, topluluk olarak 22.00 - 24.00 saatlerinde çorba dağıttıklarını belirtti.

- Öğrenciler de memnun

Uygulamadan memnun olan öğrenciler de çorba dağıtımı sırasında stantta uzun kuyruklar oluşturuyor.

Genetik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Fulya Düşenkalkan da uygulamayı hayata geçirenlere sonsuz şükranlarını sunduğunu söyledi.

Sınav zamanlarında neredeyse kütüphanede sabahladığını ve açlık hissinin yoğunlaştığı saatlerde ikram edilen çorbanın tadının anlatılamaz olduğunu ifade eden Düşenkalkan, "Sınav dönemi kütüphanede sabahlıyorum 'Acıktım ve artık bırakıyorum' dediğim saatte çorba dopingi çok iyi bir fikir, herkese teşekkür ediyorum. Sıcak bir çorba iyi geldi, bu benim için büyük mutluluk." dedi.

Tarih bölümü öğrencisi İbrahim Kardeş de uygulamanın öğrenci odaklı olması nedeniyle kendilerini değerli hissettiren idarecilere teşekkür etti.

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Türkiye'nin, kapılarını kapatmayan sayılı üniversite kütüphanelerinden Trakya Üniversitesi (TÜ) Merkez Kütüphanesinde öğrencilere ücretsiz çorba dağıtılıyor.Anadolu Haber Ajansı