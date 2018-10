Kuruyemişi sevdiklerimizle birlikte yemeyi seviyoruz!

Peyman’ın yaptırdığı araştırmaya göre, kuruyemiş ve kuru meyveyi, %60 oranında arkadaş, aile veya misafirlerle tüketiyoruz. Kuruyemiş pazarının en büyük 3. segmenti olan ve hızla büyüyen karışık kuruyemişi ise en çok televizyon izlerken, çay yanında, misafirlerle ve soğuk içecekle tercih ediyoruz.

Türkiye’den doğan ve 40’tan fazla ülkeye kuruyemiş ve kuru meyve ihraç eden Peyman, ürün yelpazesini değişen tüketici trendleri ve yeni tat arayışları doğrultusunda geliştirmeye devam ediyor. Peyman’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği tüketici araştırması, Türkiye’de kuruyemiş ve kuru meyvenin %60 oranında başkalarıyla birlikte tüketildiğini ve insanlar için önemli bir sosyal aktivite olduğunu ortaya koyuyor.

Ay çekirdeği ve yer fıstığının ardından en büyük pazar payına sahip olan ve hızla büyüyen karışık kuruyemiş ürünlerinin en çok televizyon izlerken, çay yanında, misafirlerle ve soğuk içecekle tüketildiği iç görüsü üzerine Peyman, karışık kuruyemiş̧ serisi hazırladı. Klasik, İkramlık, Soslu ve Çiğ olmak üzere 4 farklı çeşide sahip olan karışık kuruyemiş serisi, üç katlı hava geçirmez ambalajıyla, tazeliğin ve lezzetin ilk günkü gibi korunmasını da sağlıyor. Peyman Klasik karışım sevdikleriyle birlikte televizyon izlerken kuruyemiş tüketmeyi sevenlere, İkramlık karışım ise çay saati buluşmalarında misafirlerine en güzelini sunmak isteyenlere özel hazırlandı. Soğuk içecekle birlikte kuruyemiş tüketen baharat tutkunları için Soslu karışım geliştirilirken, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterenlere ise ara öğün olarak Çiğ karışık kuruyemiş paketleri oluşturuldu.

“Tüketici market raflarındaki ambalaj karmaşası yerine, sadelik ve bol seçenek istiyor”

Tüketici davranışları ve pazar araştırmalarıyla yeni ürün Ar-Ge çalışmalarına yön verdiklerini belirten Peyman Pazarlama Kategori Müdürü Nazlı Tandoğan, “Tüketicinin talep ve beklentileri bizim için çok değerli. Her fırsatta onları dinleyerek, yeni tatlar ve sunum şekilleri üretiyoruz. Son araştırmamıza göre; tüketiciler, market raflarındaki ambalaj karmaşasından kurtulmak, ürünlerin içeriğini kolay okuyup hızla anlamak istiyor. Özellikle karışık kuruyemiş seven hedef kitlemiz, istediği ürünü seçebileceği alternatif karışımlar istiyor. Bu iç görüye bir de kuruyemiş ve kuru meyveyi başkalarıyla paylaşma eğilimimizi de ekleyince, Peyman Karışık Kuruyemiş serisi doğdu. Bu seride ambalaj tasarımını sadeleştirip, içerik konusundaki algı karışıklığını ortadan kaldırdık. Tüketicinin istediği ürünü, görsel sadeliği ve netliği sağlayarak 4 karışım geliştirdik. Yeni seride her ana ve her ortama uygun bir karışım bulmak mümkün. Bahçeden, Dorleo ve Nutzz markalarına ek olarak yeni serimizle tüketici talep ve beklentilerine cevap vereceğimize inanıyoruz” dedi.