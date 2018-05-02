Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
103896
ALTIN
174.175
DOLAR
4.1354
STERLİN
5.6340
EURO
4.9612

Kurumsal İletişimciler Derneği Genel Sekreterliği’ne Fatma Karakuloğlu Atandı

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) Genel Sekreterliği görevine Fatma Karakuloğlu atandı. 15 Nisan 2018 tarihinden itibaren göreve gelen Karakuloğlu, KİD’in üye/paydaş ilişkileri ve idari işlerinin yanı sıra iletişim faaliyetlerini de yürüterek, KİD Yönetim Kurulu’na direkt bağlı çalışacak.

Kurumsal İletişimciler Derneği Genel Sekreterliği’ne Fatma Karakuloğlu Atandı

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) Genel Sekreterliği görevine Fatma Karakuloğlu atandı. 15 Nisan 2018 tarihinden itibaren göreve gelen Karakuloğlu, KİD’in üye/paydaş ilişkileri ve idari işlerinin yanı sıra iletişim faaliyetlerini de yürüterek, KİD Yönetim Kurulu’na direkt bağlı çalışacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:28
773 Okunma
Kurumsal İletişimciler Derneği Genel Sekreterliği’ne Fatma Karakuloğlu Atandı

25 yıldır halkla ilişkiler sektöründe bulunan Karakuloğlu, markaların iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve iletişim süreçlerinin yönetilmesi, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi, sponsorluk ve etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, sosyal medya ve içerik yönetimi ile kriz iletişimi alanlarında aktif görev aldı; iletişim ekiplerine liderlik etti.
Fatma Karakuloğlu, halkla ilişkiler alanındaki bilgi ve deneyimini 2009 - 2016 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Encore İletişim Danışmanlık’a taşıyarak global markalara danışmanlık hizmeti verdi.

Kariyeri boyunca medya ilişkileri ve paydaş katılım süreçlerinin yönetiminde görevler alan Karakuloğlu, BP Türkiye, Castrol, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, RWE & Turcas, Borusan Holding, Borusan & EnBW Enerji, KPMG Türkiye, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu, SİF JCB İş Makinaları, Viessmann, Embarq Sürdürülebilir Ulaşım Derneği ve Generali Sigorta gibi B2C ve B2B şirketlere stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti sundu.

Son Güncelleme: 02.05.2018 12:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
38 yılda dünya genelinde 2 binden fazla Diamond Vision ekran kuruldu
38 yılda dünya genelinde 2 binden fazla Diamond Vision ekran kuruldu
AVM’lerdeki Dükkân Kiralarına Düzenleme Şart
AVM’lerdeki Dükkân Kiralarına Düzenleme Şart
Model Uçak ve IOT Yarışmaları Başlıyor!
Model Uçak ve IOT Yarışmaları Başlıyor!

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim