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Kurumlar için kolay yönetilebilen WiFi çözümleri

28 Kasım 2016 Pazartesi 14:02
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TP-Link, tavana monte edilerek kullanılan ve yüzlerce cihazı tek bir PC’den yönetme kolaylığı sunan EAP erişim noktası ailesini genişletiyor. En yeni model olan EAP330, yüksek WiFi hızı ve akıllı kapsama alanı teknolojisi ile AVM, okul, otel gibi kurumlar için ideal bir ağ çözümü.

Kurumlar için kolay yönetilebilen WiFi çözümleri
Ağ çözümleri alanında dünyanın lider üreticisi TP-Link®, kolay yönetilebilen, şık tasarımlı, tavan ya da duvara monte edilerek her ortamda kullanılabilmesi ile dikkat çeken EAP serisi erişim noktası (access point) ailesini sürekli genişletiyor. Her büyüklükte ve farklı gereksinimlere sahip işletmelere yönelik bir EAP modeli bulunan ailenin yeni üyesi olan EAP330, daha yüksek bağlantı hızı, daha geniş WiFi kapsama alanı ihtiyacı olan kurumlar için özel bir çözüm. Hızlı WiFi bağlantı standardı olan 802.11ac destekli EAP330, MIMO ve TurboQAM teknolojileri ve çift kanal desteği ile toplamda 1.9Gbps’ye kadar kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çok sayıda ve farklı kişinin WiFi’a bağlandığı okul, AVM, kampus, hastane gibi kurumlar için ideal WiFi çözümü olan ürün, kolayca monte edilebilen, şık bir tasarıma sahip. Geniş alana yayılmış işletmelerde ağa bağlı kullanıcısı sayısı arttıkça performansı koruyan bir yapıya sahip olan EAP330, Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisi sayesinde WiFi kapsama alanını ağa bağlanan cihazların yerine göre şekillendirebiliyor. Bu sayede işletmenin her noktasında güçlü ve kesintisiz bir WiFi bağlantısı sağlanıyor.

EAP serisinin en güçlü üyesi olan EAP330, gelişmiş ağ teknolojilerini, yine gelişmiş donanımlarla destekliyor. Broadcomm’un kurumsal sınıf yonga setleri kullanılan üründe, profesyonel anten ve iyi tasarlanmış RF kalkanı ile donanım tamamlanıyor. WiFi verimini artırmak amacıyla adil bağlantı dağıtımı (Airtime Fairness) uygulanıyor. Daha düşük bağlantı hızına sahip olan cihazların bağlantı süreleri otomatik olarak kısıtlanıyor. Ayrıca kanal yönetim özelliği sayesinde de kullanıcı yoğunluğu yüksek yerlerde cihazlar 5GHz kanalına otomatik olarak yönlendiriliyor. Bu sayede ağın performansı artıyor.

Rakiplerden ayıran ücretsiz yönetim yazılımı
TP-Link’in kurumsal ağ çözümü olan EAP serisinin rakiplerine göre en önemli avantajı ücretsiz verilen yönetim yazılımı. Cihazların yönetilmesini son derece basit hale getiren EAP Kontrol Yazılımı, tek bir PC’den yüzlerce cihazı ve kullanıcıyı yönetebilmeyi sağlıyor. EAP Kontrol Yazılımı, tüm EAP serisi ile ücretsiz olarak veriliyor. Captive Portal özelliği ile ağa misafir olarak bağlanacakların kimlik doğrulamaları için uygun bir yöntem sağlanıyor. Bu tür kullanıcıların ağa bağlanabilmesi için önce belli eylemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sayede hem ağ güvenliği korunuyor, hem de farklı kişilerin konuk olarak ağa bağlanması sağlanıyor. Ethernet üzerinden güç alabilen (PoE desteği) EAP330, bu sayede elektrik hattı ve/veya prizi olmayan noktalara da kurulabiliyor. Tavan ya da duvara son derece kolay şekilde monte edilebilen ürün, basit ve şık tasarımı ile her ortama, farklı iç dekorasyonlara uyum sağlayabiliyor. TP-Link’in EAP serisi erişim noktaları yüksek ağ yoğunluğuna sahip okul, otel, AVM gibi işletmeler için esnek çözümler sunuyor. Her boyutta işletmeye yönelik farklı bir EAP çözümü bulunuyor. Farklı bütçeye ve gereksinimlere sahip her tür işletme için mevcut altı EAP modelinden biri uygun oluyor.
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