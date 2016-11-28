Kurumlar için kolay yönetilebilen WiFi çözümleri

EAP serisinin en güçlü üyesi olan EAP330, gelişmiş ağ teknolojilerini, yine gelişmiş donanımlarla destekliyor. Broadcomm’un kurumsal sınıf yonga setleri kullanılan üründe, profesyonel anten ve iyi tasarlanmış RF kalkanı ile donanım tamamlanıyor. WiFi verimini artırmak amacıyla adil bağlantı dağıtımı (Airtime Fairness) uygulanıyor. Daha düşük bağlantı hızına sahip olan cihazların bağlantı süreleri otomatik olarak kısıtlanıyor. Ayrıca kanal yönetim özelliği sayesinde de kullanıcı yoğunluğu yüksek yerlerde cihazlar 5GHz kanalına otomatik olarak yönlendiriliyor. Bu sayede ağın performansı artıyor.
Rakiplerden ayıran ücretsiz yönetim yazılımı
TP-Link’in kurumsal ağ çözümü olan EAP serisinin rakiplerine göre en önemli avantajı ücretsiz verilen yönetim yazılımı. Cihazların yönetilmesini son derece basit hale getiren EAP Kontrol Yazılımı, tek bir PC’den yüzlerce cihazı ve kullanıcıyı yönetebilmeyi sağlıyor. EAP Kontrol Yazılımı, tüm EAP serisi ile ücretsiz olarak veriliyor. Captive Portal özelliği ile ağa misafir olarak bağlanacakların kimlik doğrulamaları için uygun bir yöntem sağlanıyor. Bu tür kullanıcıların ağa bağlanabilmesi için önce belli eylemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sayede hem ağ güvenliği korunuyor, hem de farklı kişilerin konuk olarak ağa bağlanması sağlanıyor. Ethernet üzerinden güç alabilen (PoE desteği) EAP330, bu sayede elektrik hattı ve/veya prizi olmayan noktalara da kurulabiliyor. Tavan ya da duvara son derece kolay şekilde monte edilebilen ürün, basit ve şık tasarımı ile her ortama, farklı iç dekorasyonlara uyum sağlayabiliyor. TP-Link’in EAP serisi erişim noktaları yüksek ağ yoğunluğuna sahip okul, otel, AVM gibi işletmeler için esnek çözümler sunuyor. Her boyutta işletmeye yönelik farklı bir EAP çözümü bulunuyor. Farklı bütçeye ve gereksinimlere sahip her tür işletme için mevcut altı EAP modelinden biri uygun oluyor.
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