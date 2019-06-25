Kuru çaya yüzde 15, şekere yüzde 16 zam yapıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

Şeker de zamlandı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şekere yüzde 16 zam yapıldığını açıkladı. Türk Şeker'in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" açıklaması yapıldı.

Öte yandan motorinin pompa fiyatına da bugünden geçerli 22 kuruş zam yapılmıştı.

Zamlar enflasyona yukarı yönlü etkileri açısından takip ediliyor.