Küresel bir sorun: Yemek israfı

Yemek israfı, son zamanlarda küresel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dünya çapında üretilen tüm yenilenebilir gıdanın üçte biri israf oluyor. Bu miktarın 1.3 milyar ton civarında olduğu düşünülüyor. Bunun küresel maliyeti ise yaklaşık 750 milyar dolar… Türkiye’de ise yemek israfının toplam bedeli 214 milyar TL. Bugün birçok kurum bu soruna sosyal sorumluluk bilinciyle yaklaşıyor ve toplumu bilinçlendirmek adına harekete geçiyor. Compass Group’un, yemek israfına dikkat çekmek ve bu sorun ile mücadele etmek için geçtiğimiz yıl Türkiye dahil 50 ülkede başlattığı “Yemek İsrafını Durdur Günü” bu yıl 24 Nisan Çarşamba günü kutlanıyor. Sofra Compass Group Türkiye, herkesi yemek israfıyla mücadeleye ve sosyal medyada #YemekİsrafınıDurdur hastagini takip etmeye davet ediyor.

Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren, 600 bin çalışanı bulunan, 5,5 milyar öğün yıllık yemek üretim kapasitesine sahip olan dünyanın lider yemek ve destek hizmetler sağlayıcısı Compass Group PLC, geçtiğimiz yıl başlattığı “Yemek İsrafını Durdur günü” girişiminin ikincisini bu yıl 24 Nisan Çarşamba günü hayata geçirecek. Her yıl Nisan ayının son haftası kutlanan “Yemek İsrafını Durdur Günü” ile Compass Group, Türkiye dahil 50 ülkede farkındalık ışığının gücünü artırmak için milyonlarca insanın aklına ve kalbine dokunmayı hedefliyor.

Dünya israf edilen yiyeceklerin sadece %25’i ile yetersiz beslenen 795 milyon insan doyabilir

Yemek israfı, hemen hemen tüm ülkelerin gündeminde ilk sıralarda yerini alırken Birleşmiş Milletler’in 2018’de yayımladığı son Açlık Raporu’na göre dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Üstelik 10 yıllık dönemde azalış gözlenen küresel açlığın son 3 yılda sürekli artış göstermesi en dikkat çeken konu oldu. Dünyadaki yemek israfının sadece %25’i ile açlık sınırında olan, yetersiz beslenen 795 milyon insan doyabiliyor.

Yemek israfı konusunda ortaya konan veriler ciddi bir küresel sorun ile karşı karşıya olduğumuzu kanıtlar nitelikte. Gıda atıkları nedeniyle her yıl ortama 984 milyar Dolar ekonomik kayıp oluyor. Yiyeceklerin %90’ı çok erken atılıyor. Dünyada üretilen tüm gıdaların 1/3’ü israf ediliyor ve her yıl her birimiz tarafından 227 kilo gıda çöp oluyor.

Dünyada üretilen yiyeceklerin her yıl %33’ü israf ediliyor. Satın alınan yiyeceklerin %20’si hiçbir zaman yenmiyor. Dünyada üretilen meyve ve sebzelerin her yıl %45’i israf ediliyor.



Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu verilerine göre Türkiye’de yemek israfının maliyeti yıllık 214 milyar lirayı buluyor. Türkiye’de yılda 1,7 milyar adet ekmek, 18 milyon ton sebze ve meyve tüketilmeden çöpe atılıyor.

Çabalarımızın örnek olmasını ve tüm dünyada duyulmasını istiyoruz

Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nihat Kartal, gerek Türkiye’de gerekse dünyanın birçok ülkesinde küresel bir sorun haline gelen yemek israfı konusunda toplumların daha çok bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması gerektiğinin altını çiziyor; “Bugün dünyadaki yemek israfı verilerine baktığımızda rakamlar besin atıklarının global bir sorun olduğunu kanıtlar nitelikte. Araştırmaları incelediğimizde yemek atıkları nedeniyle her yıl ortalama 984 milyar Dolar ekonomik kayıp olduğunu ve bunun sebebinin de her bireyin yılda ortalama 227 kilo gıdayı çöpe atması neticesiyle oluştuğunu görüyoruz. Bu soruna kayıtsız kalmayan Compass Group PLC, Türkiye dahil olmak üzere toplamda 50 ülkenin katılımıyla dünya genelinde geçtiğimiz yıl “Yemek İsrafını Durdur Günü’’ girişimini başlattı. Nisan ayının son haftası kutlanan “Yemek İsrafını Durdur Günü”ne 2018’de Sofra/Compass Group Türkiye olarak biz de destek olduk ve yıl boyunca gerek çalışanlarımızla gerekse iş birliği içerisinde olduğumuz kurumlarla, geleneksel ve dijital medya platformları aracılığı ile kamuoyunun tutum ve davranışlarını insanlığın ortak çıkarları yönünde bilinçlendirmek üzere harekete geçtik.

Sahip olduğumuz sosyal sorumluluk bilincimizle birlikte bu yıl da yemek israfına dikkat çekmek için 24 Nisan Çarşamba günü “Yemek İsrafına Dur“ diyoruz. Gelişmiş bir gelecek yaratmak için hazırladığımız sosyal mesajlarımız ile toplumda israfa yönelik olumlu tutum ve davranışların oluşması için üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.