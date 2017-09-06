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Kurban etleri Hotpoint derin dondurucularda saklanır!

06 Eylül 2017 Çarşamba 17:39
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Hotpoint A++ yatay ve dikey derin dondurucular her evin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. Yenilikçi teknolojilere ve mükemmel kapasite çözümlerine sahip Hotpoint derin dondurucular yaz lezzetlerini ve kurban etlerini aylarca taptaze saklıyor.

Kurban etleri Hotpoint derin dondurucularda saklanır!
Kurban Bayramı’yla artan derin dondurucu ihtiyacına enine boyuna çözümler sunan Hotpoint, hareketli sepetler ve XXL geniş çekmeceler ile yer sorununu ortadan kaldırıyor. Balıktan ete, meyveden sebzeye her türlü gıdayı 'Hızlı Dondurma' özelliğiyle besin değerlerini koruyarak saklıyor. Her büyüklükteki ev ve her türlü ihtiyaca göre alternatif sunan dikey ya da sandık tipi A++ Hotpoint derin dondurucular, ’Buz Kontrol Sistemi’ ve ‘No-Frost’ teknolojileri ile buzlanma ve karlanmayı önlüyor.
Hotpoint, kurbanlık etleri en doğru şekilde saklamak için şunları öneriyor;
Kesilen etler temiz bir kapta, 5-6 saati geçmeyecek şekilde serin bir yerde bekletilmeli ve hava almalı,
Buzdolabında bekletilecekse 5-6 gün içinde tüketilmeli
Tek pişirimlik porsiyonlar halinde yağlı kâğıt ya da buzdolabı poşetlerinde paketlenmeli.
10 yıl kompresör garantili Hotpoint derin dondurucular 89 TL’den başlayan taksitlerle yetkili bayi ve anlaşmalı satış noktalarında.

Whirlpool Corporation Hakkında: Whirlpool Corporation, 2016 yılında elde ettiği yaklaşık 21 milyar dolarlık cirosu, 93.000 çalışanı ve toplam 70 üretim ve ar-ge merkeziyle bugün dünyanın bir numaralı beyaz eşya üreticisidir.Hotpoint, Indesit, KitchenAid, Whirlpool, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht ve Jenn-Air markaları başta olmak üzere nerdeyse her ülkede tüketicilerle buluşan WhirlpoolCorporation’ın Avrupa Operasyon Merkezi olan Whirlpool EMEA İtalya, Pero (MI)’da yer alıyor.Whirlpool EMEA yaklaşık 24,000 çalışanı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan 30’dan fazla ülkedeki satış ağı ve 8 ülkede faaliyet gösteren üretim tesisleriyle WhirlpoolCorporation’ın bir parçasıdır. Daha fazla bilgi için WhirlpoolCorp.com adresini ziyaret edebilir veya bizi @WhirlpoolCorp ile Twitter'dan takip edebilirsiniz.

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