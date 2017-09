Kurban etleri Hotpoint derin dondurucularda saklanır!

Kurban Bayramı’yla artan derin dondurucu ihtiyacına enine boyuna çözümler sunan Hotpoint, hareketli sepetler ve XXL geniş çekmeceler ile yer sorununu ortadan kaldırıyor. Balıktan ete, meyveden sebzeye her türlü gıdayı 'Hızlı Dondurma' özelliğiyle besin değerlerini koruyarak saklıyor. Her büyüklükteki ev ve her türlü ihtiyaca göre alternatif sunan dikey ya da sandık tipi A++ Hotpoint derin dondurucular, ’Buz Kontrol Sistemi’ ve ‘No-Frost’ teknolojileri ile buzlanma ve karlanmayı önlüyor.

Hotpoint, kurbanlık etleri en doğru şekilde saklamak için şunları öneriyor;

Kesilen etler temiz bir kapta, 5-6 saati geçmeyecek şekilde serin bir yerde bekletilmeli ve hava almalı,

Buzdolabında bekletilecekse 5-6 gün içinde tüketilmeli

Tek pişirimlik porsiyonlar halinde yağlı kâğıt ya da buzdolabı poşetlerinde paketlenmeli.

10 yıl kompresör garantili Hotpoint derin dondurucular 89 TL’den başlayan taksitlerle yetkili bayi ve anlaşmalı satış noktalarında.

