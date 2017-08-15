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Kurban Bayramı'na doğru

15 Ağustos 2017 Salı 12:23
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Beşir Derneği, bu yıl için vekalet yoluyla kurban bağış bedelini, yurt içinde ve yurt dışında 700 TL olarak belirledi

Kurban Bayramı'na doğru
İSTANBUL (AA) -  Beşir Derneği,  bu yıl için vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde ve yurt dışında 700 TL olarak açıkladı. 

Dernekten yapılan açıklamaya göre, STK, Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerini bu yıl da büyük bir titizlikle sürdürecek.

Dernek temsilcilikleri, kurban hizmetlerinin daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı konusunda, toplantılar ve eğitimlerle bilgilendirildi. 

Bu bayram da vacip, şükür, akika, adak ve benzeri niyetler ile kurban bağışı yapacak vatandaşların hayırlarına vesile olmak isteyen Beşir Deneği, mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi olmayı hedefliyor. 

Dernek, başta Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren 250 temsilciliğiyle Türkiye'nin en ücra noktasına kadar ulaşarak kurban bağışlarının paylarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürecek. Dernek, ayrıca Balkanlar'da, Afrika'da, Orta Asya ve Uzak Doğu'da da vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım hizmeti yürütecek. 

Dernek, bağışçılardan alınan vekaleti kasaplara verildikten sonra kesim işlemini başlatıyor. Ayrıca kesime nezaret eden ilgili noterle birlikte kurbanın resmi işlemleri tamamlıyor. 

Bu yıl için vekalet yoluyla kurban bağış bedelini yurt içinde ve yurt dışında 700 TL olarak belirleyen Beşir Derneği, bağışçılarına anlaşmalı bankalar için 3 taksit imkanı da sunuyor. 

Bağışçılar "www.kurbanbagisla.com" internet sitesinden kolayca bağış yapabilir ya da hisse bedelini Beşir Derneğinin IBAN numaralarına EFT veya havale yoluyla kurban bağışında bulunabilir. 

Kurban bağışları, derneğin "0216 3754042" numaralı telefonundan da yapılabileceği gibi yurt genelinde bulunan temsilcilikler ve şehir meydanlarında kurulacak stantlardan da makbuz karşılığı yapılabilir. 

Bağışçılar, Beşir Derneği resmi internet sayfasında bulunan "Bağış Takip Sistemi" bölümüne tıklayarak kurban bağışlarının nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere ulaşabilir. 










Anadolu Haber Ajansı
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